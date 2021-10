Darum wechselt Haaland wohl nicht zum FC Barcelona

Gladys Chai von der Laage via www.imago-images.de

Erling Haaland wird den BVB wohl nicht in Richtung FC Barcelona verlassen

Der FC Barcelona erarbeitet sich mehr und mehr den Ruf eines Chaos-Klubs. Der sportlichen Talfahrt und der finanziellen Schieflage folgte die Entlassung von Trainer Ronald Koeman. Die aktuelle Lage führt offenbar dazu, dass die Katalanen im Poker um Erling Haaland von Borussia Dortmund keine Chance haben.

Wie die spanische Sportzeitung "AS" berichtet, kann der FC Barcelona den Traum, BVB-Star Erling Haaland nach Katalonien zu locken, begraben. Demnach will Star-Berater Mino Raiola seinen Schützling nicht bei Barca unterbringen. Grund dafür sei der anhaltende Ärger der Blaugrana.

Haaland kann den BVB im Sommer für kolportierte 75 Millionen Euro verlassen. Ob der Norweger von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch machen wird und wohin es ihn ziehen würde, ist allerdings noch unklar.

Neben dem FC Barcelona wurden unter anderem auch Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City, der FC Chelsea oder der FC Liverpool mit Haaland in Verbindung gebracht.

Haaland halten um jeden Preis? Darum winkt BVB-Boss Watzke ab

Dortmunds einzige Möglichkeit, Haaland in den Reihen zu halten, ist wohl ein neues Arbeitspapier zu deutlich verbesserten Bezügen. Dafür will der Revierklub aber wohl nicht in die Vollen gehen. "Du brauchst auch eine Hygiene in der Kabine", sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke im "OMR-Podcast": Zu glauben, dass du für Haaland All-in gehst und alle anderen Spieler so bleiben, wie sie sind, dann liegt man über die charakterlichen Beschaffenheiten der Spieler komplett auf der falschen Ebene."

Nach der vierten Niederlage aus den vergangenen sechs Partien hat sich der FC Barcelona am Mittwochabend von seinem Trainer Ronald Koeman getrennt.

Spanische Medien spekulieren über Ex-Profi Xavi als Nachfolger, der seit 2019 in Katar für Al-Sadd SC arbeitet und dort seine erste Station als Cheftrainer absolviert. Zuvor hatte er bei dem Klub seine Karriere als Profi nach 17 Jahren im Trikot des FC Barcelona ausklingen lassen.