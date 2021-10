Medien: Bayern-Star bietet sich beim FC Barcelona an

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Marc Roca (l.) soll den FC Bayern verlassen wollen

Immerhin neun Millionen Euro überwies der FC Bayern im Oktober 2020 für die Dienste von Marc Roca an Espanyol Barcelona, wirklich Fuß fassen, konnte der defensive Mittelfeldspieler in München allerdings noch nicht. Angeblich soll Roca nun sogar einen Tapetenwechsel anstreben.

Der 24-Jährige soll den Entschluss gefasst haben, in die spanische Primera División zurückzukehren. Das berichtet "Diario Gol". "Wenn es möglich ist, würde er ein Engagement beim FC Barcelona lieben", werden die Zukunftspläne von Marc Roca in dem Bericht umrissen.

Damit aber nicht genug: Der ehemalige spanische Juniorennationalspieler soll demnach sogar schon konkrete Schritte eingeleitet und sich beim FC Barcelona aktiv angeboten haben. Roca soll von der Hoffnung getrieben sein, dass der Wechsel seiner Karriere neuen Antrieb verleihen könnte. Barca-Präsident Joan Laporta soll sich mit der Idee zumindest beschäftigen. Die Chance ist durchaus gegeben, dass der Linksfuß der erste Neuzugang der Xavi-Ära bei den Katalanen ist.

Nach der Entlassung von Ronald Koeman wird die Klub-Legende, die derzeit Al Sadd im Katar trainiert, als heißes Eisen für die Nachfolge gehandelt. Es wird erwartet, dass der Deal in den nächsten Tagen offiziell über die Bühne geht.

Unter Nagelsmann beim FC Bayern noch ohne Einsatzminuten

Sollte Xavi tatsächlich das Zepter an der Seitenlinie des FC Barcelona übernehmen, dürfte dies die Aussichten von Roca auf Einsatzzeit bei Barca allerdings nicht beflügeln, so der Bericht. Erwartet wird vielmehr, dass Xavi in der Mittelfeldzentrale seinem engen Freund und ehemaligen Mitspieler Busquets das Vertrauen schenkt. Mit Nico González verfügt Barca zudem über ein Eigengewächs, dem auf dieser Position ebenfalls eine große Zukunft zugetraut wird.

Über allem steht zudem die Frage, ob der FC Bayern Roca tatsächlich ziehen lassen wird. Unter Trainer Julian Nagelsmann stehen bislang zwar null Einsatzminuten zu Buche, Roca musste aufgrund einer Verletzung musste Roca allerdings auch bis Ende August pausieren.

In der Vergangenheit betonte Roca zudem mehrfach, er wolle sich beim deutschen Rekordmeister durchsetzen. Sein Vertrag läuft erst Ende Juni 2025 aus.