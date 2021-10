Zu teuer für BVB und FCB? Florenz legt Vlahovic-Ablöse fest

Giuseppe Maffia via www.imago-images.de

Sowohl der FC Bayern als auch der BVB sollen sich mit Dusan Vlahovic beschäftigen

Sowohl der FC Bayern als auch der BVB werden sich früher oder später nach einem neuen Stürmer umsehen müssen. Theoretisch könnten beide Klubs sogar schon im Sommer 2022 ohne Top-Knipser dastehen. Dusan Vlahovic soll einer der Kandidaten sein, den beide Bundesligisten als möglichen Nachfolger ins Auge gefasst haben. Zum Schnäppchenpreis lässt Florenz seinen Neuner aber nicht ziehen.

Erling Haaland wird den BVB nach dieser Saison höchstwahrscheinlich verlassen. Ein Abschied von Robert Lewandowski aus München ist zwar deutlich unwahrscheinlicher, völlig ausgeschlossen ist aber auch das nicht. Beide Stürmer würden eine Lücke hinterlassen, die nicht nur groß ist, sondern auch schnellsten gefüllt werden müsste. Dusan Vlahovic ist einer der wenigen Spieler, denen das in Dortmund und München zugetraut wird.

Wie "Sky" vor einigen Tagen berichtete, steht der Serbe bereits seit geraumer Zeit beim BVB und dem FC Bayern auf dem Zettel. Schon seit einem Jahr, so hieß es, sei Vlahovic in der Scoutingabteilung des Rekordmeisters ein Thema. Auch in Dortmund sollen sie von der Spielweise des 21-Jährigen angetan sein.

Mittlerweile steht angeblich auch fest, was nötig ist, um Vlahovic vorzeitig aus seinem bis 2023 datierten Vertrag loszueisen. "Tuttosport" will erfahren haben, dass Florenz den Wert des Angreifers auf rund 60 Millionen Euro taxiert. Deutlich weniger als die zuvor schon in einigen Medien genannten 90 Millionen Euro, aber immer noch viel Geld - womöglich zu viel für die beiden Bundesligisten.

Prominente Konkurrenz für BVB und Bayern

An Vlahovics Fähigkeiten bestehen zumindest keine Zweifel. Schon in der letzten Saison glänzte der schuss- und kopfballstarke 1,90 m große Serbe mit 21 Toren in 37 Ligaspielen. Auch in der aktuellen Spielzeit steht er nach zehn Partien bereits bei fünf Treffern und einer Vorlage. Für die serbische Nationalmannschaft knipste er 2021 in acht Länderspielen ebenfalls schon fünf Mal.

Diese Zahlen machen den Stürmer allerdings auch für andere Klubs interessant. So gilt unter anderem Juventus Turin als möglicher Abnehmer. Die Alte Dame könnte sogar schon im kommenden Winter den Versuch starten, Vlahovic zu verpflichten, behauptet "Tuttosport". In Turin soll es bereits einen Plan geben, um die Ablöse noch leicht zu reduzieren. Dazu will Juve angeblich einen anderen Spieler in den Deal involvieren. Wirklich konkret ist das aber noch nicht.