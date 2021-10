Voss-Tecklenburg wird Champions-League-Expertin

Sebastian Gollnow/dpa

Martina Voss-Tecklenburg agiert künftig als TV-Expertin

Fußball-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg fungiert im ZDF künftig als Expertin für die Königsklasse.

Wie der öffentlich-rechtliche Sender am Freitag mitteilte, ist die 53-Jährige künftig an Spieltagen mittwochabends (23:00 Uhr) im Format "sportstudio UEFA Champions League" dabei. Ihren ersten Auftritt hat Voss-Tecklenburg am 3. November.

"Ich hoffe, mit meinem fachlichen Blick von außen die Champions-League-Berichterstattung im Zweiten ein Stück weit bereichern zu können", sagte die Trainerin der deutschen Fußballerinnen. ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann betonte, Voss-Tecklenburg habe bereits bei den ZDF-Übertragungen der Fußball-EM "mit kompetenten Analysen" überzeugt.