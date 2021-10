Darum droht Glasner in Frankfurt die Entlassung

IMAGO / Jan Huebner

Führten Eintracht Frankfurt in die Krise: Oliver Glasner (l.) und Markus Krösche

Rund vier Wochen nach dem überraschenden 2:1-Sieg gegen den FC Bayern sickert bei Eintracht Frankfurt die Erkenntnis durch: Das Zwischenhoch war nur ein Strohfeuer. Vor dem aus mehreren Gesichtspunkten brisanten Bundesliga-Duell gegen RB Leipzig (Samstag, 18:30 Uhr) wird die Luft für Neu-Trainer Oliver Glasner dünner.

Dass Eintracht Frankfurt nach den Abgängen von Torjäger André Silva, Erfolgstrainer Adi Hütter und des langjährigen Sportvorstands Fredi Bobic im Sommer einen mittelschweren Umbruch zu verkraften hatte, war klar. Dass die Adlerträger allerdings derart ins Schlittern geraten, sorgt für unvorhergesehene Unruhe. Erstmals seit langer Zeit echot eine Krise durch die Mainmetropole.

Die bisherige Bundesliga-Bilanz unter Glasner: ernüchternd. Nur ein Sieg und acht Punkte aus neun Spielen bedeuten Platz 15 in der Tabelle - weit entfernt von den Ansprüchen der in den letzten Jahren durchaus erfolgsverwöhnten Eintracht.

Die kritischen Stimmen richten sich in erster Linie gegen Glasner. Dem Trainer fehle ein klares Konzept, er baue zusätzlich auf das falsche Personal, so die gängigen Vorwürfe. Und tatsächlich: Es liest sich beinahe komödiantisch, dass Glasner über Daichi Kamada, den wesentlichen Anstoßpunkt der Kritik, noch vor sechs Wochen sagte, er habe "selten einen so spielintelligenten Spieler gesehen".

Glasners unerklärliche Nibelungentreue zu Hauge

Seitdem stand Kamada, der in der vergangenen Saison noch mit 20 Scorerpunkten brillierte, allerdings nur in drei Bundesliga-Spielen in der Startelf. Stattdessen hielt Glasner mit fast unerklärlicher Nibelungentreue an Jens Petter Hauge fest.

Der Neuzugang, im Sommer vom AC Mailand ausgeliehen, ist einer von nur vier Frankfurter Feldspielern, die in bislang allen Saisonspielen auf dem Rasen standen. Den Beweis seiner Bundesligatauglichkeit bleibt der Norweger allerdings noch schuldig.

Hauge ist keineswegs der einzige Transfer, der in Frankfurt nicht einschlug. Christopher Lenz, Kristijan Jakic, Jesper Lindström, Sam Lammers und Rafael Borré halfen der Eintracht noch nicht recht weiter. Diesen Umstand muss sich Trainer Glasner allerdings nicht alleine ankreiden lassen, den aus Leipzig gekommenen Bobic-Nachfolger Markus Krösche trifft zumindest eine Teilschuld.

Die formschwachen Neuzugänge sind jedoch nur die eine Seite der Problem-Medaille, die Glasner derzeit um den Hals hängt. Dem Trainer geht seine eigene, in Wolfsburg fast bis zur Perfektion ausgereizte Stärke derzeit ab.

Eintracht Frankfurt auf der Suche nach der Bestbesetzung

Glasners Fußball in der Autostadt zeichnete ein enormes Maß an Kontinuität, einen klaren Plan, eine eindeutige Spielidee aus. Er formte eine eingespielte Truppe, in seinem bevorzugten 4-2-3-1-System gab es auch am Stammpersonal praktisch nichts zu rütteln. Sein Rekord lag bei sechs aufeinanderfolgenden Spielen ohne eine einzige Rotation.

In Frankfurt hat Glasner seine Bestbesetzung noch nicht gefunden. Vielmehr fing der 47-Jährige plötzlich an zu experimentieren. Beziehungsweise: Er musste. Auf der einen Seite spielte Frankfurt unter Hütter sehr erfolgreich mit einer Dreierkette. Glasner setzte den Saisonauftakt (Pokal-Aus bei Waldhof Mannheim, 2:5-Klatsche beim BVB) in dieser Formation in den Sand, der Österreicher wollte zum Bewährten zurückkehren.

Auf der anderen Seite fehlt seit der Verletzung von Lenz (Faszienverletzung im Oberschenkel) ein Linksverteidiger im Kader. Diese offene Baustelle, die schon letzte Saison nur durch bärenstarke Leistungen von Filip Kostic kaschiert wurde, erkannte Krösche bei der Teamzusammenstellung nicht.

Das System sei "scheißegal", wenn Vorgaben nicht umgesetzt würden, bügelte Glasner die Kritik zuletzt ungehalten ab. Welche Vorgaben gemeint waren, ließ sich nur erahnen. "Phasenweise sah es so aus, als hätten sich die elf Mann auf dem Rasen zum allerersten Mal in ihrem Leben getroffen", schoss beispielsweise der "kicker" scharf nach der Frankfurter 1:2-Niederlage gegen Hertha BSC.

Krösche stärkt Glasner noch den Rücken

"Wir spielen den Ball zu Filip Kostic und hoffen, der macht das dann schon", reagierte Glasner sarkastisch auf den Vorwurf der fehlenden Spielidee.

Von der immer lauter werdenden Kritik in Richtung Trainer will Sportvorstand Krösche unterdessen nichts wissen. "Sehr zufrieden" seien die Verantwortlichen mit der Arbeit des Trainers. Die Frage nach einer vorzeitigen Entlassung "stellt sich überhaupt nicht", sagte er gegenüber "Sky".

Sofern die sportliche Talfahrt nicht gestoppt wird, muss der 41-Jährige seinen öffentlichen Schulterschluss dennoch überdenken. Um das zu verhindern, plant Glasner gegen Leipzig - wieder einmal - mit personeller Rotation.

So ist Stefan Ilsanker, der wie auch Krösche und Silva auf ihren jeweiligen Ex-Klub treffen, ein "Kandidat für die erste Elf". Der Österreicher stand erst zwei Mal in dieser Saison in der Anfangsformation, darunter aber beim 2:1 gegen den FC Bayern. Es wäre das nächste Wagnis des experimentierfreudigen Glasner.

Tom Kühner