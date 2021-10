"Total-Absturz" des FC Bayern - Embolo "hat etwas von Mbappé"

Laci Perenyi via www.imago-images.de

Gladbach schießt den FC Bayern im DFB-Pokal ab

Nach der 0:5-Klatsche im DFB-Pokal bei Borussia Mönchengladbach hat auch Marcel Reif dem FC Bayern ein verheerendes Zeugnis ausgestellt. Einen Gladbach-Star vergleicht die Kommentatoren-Legende mit dem französischen Weltmeister Kylian Mbappé.

"Es muss einiges zusammenkommen, damit der ruhmreiche FC Bayern sich fünf Dinger verpassen lässt. Wenn Neuer nicht ein, zwei Dinger gehalten und sich die Gladbacher in der ein oder andere Situation nicht an sich selbst berauscht hätte, hätte das sogar 0:7 ausgehen können", sagte der 71-Jährige in der Sendung "Reif ist live" bei "Bild-TV".

"Das war ein kollektiver System-Absturz, als hätte jemand den Stecker gezogen, ein Total-Absturz. So etwas gibt es. Die Fallhöhe ist natürlich das, was uns beschäftigt. Es ist eben eine große Mannschaft, die da so verliert", ergänzte Reif.

Für den Rekordmeister und -pokalsieger war die vor allem in dieser Deutlichkeit sensationelle Niederlage in Gladbach die höchste der gesamten Vereinsgeschichte in einem K.o.-Spiel.

Gladbach: Breel Embolo "muss jetzt erwachsen werden"

Kouadio Koné (2.) und Ramy Bensebaini (15./21., Elfmeter) hatten die Borussia früh auf Kurs gebracht. Breel Embolo (51./57.) schoss nach dem Seitenwechsel mit einem Doppelpack das Endergebnis heraus.

Zudem hatte der 24 Jahre alte Schweizer Konés Treffer vorbereitet und den Elfmeter zum 3:0 herausgeholt - eine Leistung, die auch Reif ins Schwärmen brachte.

"Emobolo hat gezeigt, was er kann. Er hat an guten Tagen etwas von Mbappé. In dieser Form ist er einer der spektakulärsten Spieler der Bundesliga", adelte der erfahrene Journalist den Gladbacher Matchwinner. "Auf Schalke ist er schwer verletzt lange ausgefallen, dazu kam das unruhige Umfeld. In Gladbach kamen auch immer wieder Verletzungen dazu. Er muss jetzt erwachsen werden, konstant seine Leistung abrufen."