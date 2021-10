Neuer Job für Ex-Schalke-Star Naldo

Revierfoto via www.imago-images.de

Naldo spielte in der Bundesliga unter anderem für den FC Schalke 04 und Werder Bremen

Rund ein halbes Jahr nach seinem Ausscheiden als Co-Trainer des FC Schalke 04 gibt der langjährige Bundesliga-Profi Naldo ein Comeback in der Fußball-Branche.

Wie der 39 Jahre alte Brasilianer gegenüber dem Portal "Deichstube" bestätigte, schlägt er eine Karriere als Spielerberater ein. "Ich werde eine eigene Firma eröffnen, vermutlich noch in diesem Jahr, sonst spätestens im Januar", erklärte Naldo, der insgesamt 358 Bundesligaspiele für Schalke, den VfL Wolfsburg und Werder Bremen absolvierte.

Zwischen Sommer 2020 und dem vergangenen März hatte er dann auf Schalke als Co-Trainer gearbeitet. Nach der Entlassung von Chefcoach Christian Gross hatte der Revierklub in seinem Profi-Staff aber keine Verwendung mehr für Naldo. Ein Angebot, als Trainer im Jugendbereich zu arbeiten, lehnte er ab.

"Ich glaube, dass ich nach meiner aktiven Karriere einen vertrauensvollen Namen in der Branche habe und vielen Spielern helfen kann", sagte der viermalige brasilianische Nationalspieler.

Einen Namen für seine neue Berateragentur hat Naldo eigenen Angaben zufolge noch nicht gefunden. Er fädelte aber bereits den 18 Millionen Euro schweren Transfer seines Landsmannes Matheus Pereira von West Bromwich Albion zu Al-Hilal Riad im Sommer ein.

Austausch auch mit Werder Bremen geplant

Mit Schalke und Wolfsburg habe es schon einen "lockeren Austausch" bezüglich seiner beruflichen Pläne gegeben, sagte Naldo. Ein Gespräch mit den Verantwortlichen von Werder Bremen soll zeitnah folgen.

Naldo hatte sich nach dem Ende seiner Tätigkeit beim FC Schalke 04 zunächst mit seiner Familie an seinen Wohnsitz in Monaco zurückgezogen. Nun ist die Zeit offensichtlich reif für ein neues Kapitel in seinem Leben.

Der 1,98 Meter große frühere Innenverteidiger war 2005 aus seiner Heimat zu Werder gewechselt und zog 2012 nach sieben Jahren in Bremen weiter nach Wolfsburg. Auf Schalke spielte Naldo anschließend zweieinhalb Jahre, dann folgten ein zwölfmonatiges Intermezzo bei der AS Monaco und das Ende der aktiven Laufbahn.