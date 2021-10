Zorc spricht über Haaland-Rückkehr und Adeyemi-Gerüchte

Bjoern Reichert via www.imago-images.de

Sportdirektor beim BVB: Michael Zorc

Der BVB muss sich weiter gedulden: Wie am Samstag bekannt wurde, ist der Comeback-Zeitpunkt von Torjäger Erling Haaland noch völlig offen.

Sportdirektor Michael Zorc hofft zwar, dass der 21-Jährige noch in diesem Jahr wieder für Borussia Dortmund aufläuft, "aber das wird noch einige Wochen dauern", erklärte der 59-Jährige bei "Sky".

Haaland (Verletzung am Hüftbeuger) ist derzeit in Norwegen bei seiner Familie. "Um den Kopf freizubekommen. Er kann eh nicht viel machen", sagte Zorc.

BVB-Interesse an Adeyemi? Zorc weicht aus

Auf die Frage, ob die Borussen unter der Woche Gespräche mit der Seite des umworbenen Karim Adeyemi geführt haben, antwortete Zorc ausweichend.

"Vielleicht müssen sie ihre Informationen auch mal überprüfen. Ich rede doch mit Ihnen jetzt nicht vor der Kamera, mit wem wir wann, wo, wie Gespräche führen", stellte Zorc klar: "Karim Adeyemi, das ist kein Geheimnis, ist ein guter Spieler."

Der Nationalspieler steht noch bis 30. Juni 2024 bei RB Salzburg unter Vertrag. Der FC Bayern soll nach "Sky"-Informationen vor kurzem eine Verhandlungsrunde mit Berater Thomas Solomon und Adeyemis Vater Abbey Adeyemi abgehalten haben.

Neben dem deutschen Rekordmeister sollen auch RB Leipzig, Dortmund und der FC Liverpool an dem 19 Jahre alten Stürmer interessiert sein. Auch dort soll es laut "Sky" bereits einen konkreten Austausch gegeben haben.

Angeblich will der gebürtige Münchner Adeyemi gerne in die Bundesliga wechseln. Sein Abschied aus Salzburg soll so gut wie beschlossen sein, eine Ablösesumme von 30 bis 40 Millionen Euro wird kolportiert.