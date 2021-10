Barca bleibt in Spiel eins nach Koeman ohne Sieg

Toni Albir via www.imago-images.de

Depays Tor genügte Barca nicht

Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat sich in der Primera División an die Tabellenspitze gesetzt. Die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti setzte sich beim FC Elche mit 2:1 (1:0) durch, erneut sieglos blieb indes der FC Barcelona.

Nach der Trennung von Trainer Ronald Koeman kamen die Katalanen unter Interimscoach Sergi Barjuan, eigentlich Trainer der zweiten Mannschaft, über ein 1:1 (0:0) gegen Deportivo Alavés nicht hinaus.

Memphis Depay brachte Barca in der 49. Minute in Führung, 180 Sekunden später glichen die Gäste durch Luis Rioja aus. In der Tabelle nimmt Barcelona nach diesem Remis einen enttäuschenden neunten Platz ein. Barjuan soll die Mannschaft auch am Dienstag bei Dynamo Kiew in der Champions League betreuen.

Barcelonas Wunschlösung für die Koeman-Nachfolge ist Vereins-Ikone Xavi, der 41-Jährige muss aber noch aus seinem bis 2023 laufenden Vertrag beim Al-Sadd FC in Katar herausgekauft werden.