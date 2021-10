Rummenigge schließt Duo Lewandowski/Haaland bei Bayern aus

UWE KRAFT via www.imago-images.de

Erling Haaland (BVB) und Robert Lewandowski (FC Bayern) zählen zu den besten Stürmern der Welt

Ein Sturmduo Robert Lewandowski und Erling Haaland beim FC Bayern - das schließt der frühere Münchner Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge eindeutig aus.

"Das halte ich für Unfug, das geht nicht", schrieb Rummenigge in einer Kolumne für die "Bild am Sonntag". Er erwarte eher, dass Lewandowski seinen Vertrag bei den Bayern über das Jahr 2023 hinaus verlängert.

"Ich bin überzeugt, dass der FC Bayern weiß, welchen Wert Robert hat", erklärte der 66-Jährige. Dank seiner "hochprofessionellen Lebensweise" könne der 33 Jahre alte Torjäger ähnlich wie Superstar Cristiano Ronaldo noch länger auf höchstem Niveau agieren.

Im Münchner Spielsystem mit einer zentralen Spitze sei indes eine Sturmpartnerschaft von Lewandowski mit Haaland nicht denkbar. "Man gibt kein Spielsystem, welches für das erfolgreichste Jahrzehnt in der Vereinsgeschichte, für einen einzelnen Spieler auf", stellte Rummenigge klar.

Rummenigge verrät: BVB hofft noch auf Haaland-Verbleib

Ohnehin hält der Ex-Nationalspieler es noch nicht für ausgemacht, dass der von vielen Topklubs umworbene Haaland Borussia Dortmund nach dieser Spielzeit verlässt.

Bei einem Treffen habe ihm BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke jüngst verraten, dass er "durchaus optimistisch" sei, den Norweger über die Saison hinaus halten zu können, schrieb Rummenigge.

Wer auch immer beim Pokalsieger vorstellig werde, müsse tief in die Tasche greifen, so der Ex-Boss der Bayern. "Ich halte es für durchaus realistisch, dass Haaland mit seinem nächsten Vertrag in die Gehaltsdimensionen von Neymar, Messi oder Ronaldo aufsteigen möchte", merkte Rummenigge an: "Aber bei Haaland kauft ein Verein auch die Zukunft, das Talent, ein Versprechen mit ein. Wer dieses Gesamtpaket stemmen kann und will, bleibt spannend."

Lewandowski beim FC Bayern "die Benchmark"

Rummenigge ließ derweil keinen Zweifel daran, welchen Stürmer - Lewandowski oder Haaland - er beim FC Bayern bevorzugen würde.

"In einigen Jahren könnte Haaland wegen seines Alters im Vorteil sein, aber heute bildet Lewandowski die Benchmark. Er ist der perfekte Mittelstürmer – insbesondere für den FC Bayern", urteilte er und ergänzte: "Es gibt keinen Stürmer, auch nicht Cristiano Ronaldo, der momentan im Sturmzentrum und im Torabschluss dieses Niveau erreicht."