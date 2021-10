Bayerns "Botschaft der Restauration" - BVB "mit Köpfchen"

nordphoto GmbH / Engler via www.imago-images.de

Der FC Bayern rangiert in der Bundesliga weiterhin vor dem BVB

Keine Veränderung an der Bundesliga-Spitze: Sowohl der FC Bayern als auch Borussia Dortmund haben ihre Hausaufgaben am 10. Spieltag erledigt und Siege eingefahren. Die Pressestimmen zu den Erfolgen des Spitzenduos:

Union Berlin - FC Bayern 2:5

kicker: "Tor-Festival an der Alten Försterei - Lewandowski eröffnet. Drei Tage nach dem 0:5 in Mönchengladbach hat sich der FC Bayern mit einem 5:2 bei Union Berlin zurückgemeldet. Die Münchner fanden gut ins Spiel und legten früh den Grundstein für den Auswärtssieg - sie offenbarten aber auch Schwächen."

Der Spiegel: "Fünf Tore gegen den Gladbach-Frust. Spiel eins nach der 0:5-Demontage in Gladbach zeigte einen FC Bayern in Torlaune. Aber auch einen anfälligen Rekordmeister, der sich in Berlin einige schwache Phasen leistete. Für Union endete eine herausragende Heimserie."

Süddeutsche Zeitung: "Botschaft der Restauration. Mit einem 5:2 gegen den aufmüpfigen 1. FC Union Berlin zeigt der FC Bayern die erwartete Reaktion. Nach dem Spiel ist große Erleichterung zu spüren - doch das 0:5 im DFB-Pokal wirkt immer noch nach."

ntv: "FC Bayern meldet sich mit Torfestival zurück. Der Rekordmeister setzt sich schnell wieder selbst zurück auf die Erfolgsspur: Nach der schlimmen Pokalklatsche gegen Borussia Mönchengladbach sorgt der FC Bayern gegen Union Berlin schnell für klare Verhältnisse, wild wird das Spiel dennoch. Es gibt sogar einen neuen Torrekord."

RTL.de: "In der Liga läuft's weiter wie am Schnürchen. Pokal-Klatsche war gestern – heute ist bei den Bayern schon wieder Rekord-Alarm angesagt. Robert Lewandowskis zweiter Treffer (23. Minute) beim 5:2-Sieg beim 1. FC Union Berlin war das 35. Bundesliga-Saisontor der Bayern. So viele Treffer markierte zuvor zu diesem Zeitpunkt keine andere Mannschaft."

Bild: "Vorne knallig, hinten wackelig. Fünf Tore gegen den 0:5-Frust! Drei Tage nach der Pokal-Blamage gegen Gladbach siegen die Bayern mit 5:2 bei Union. Die erste Heim-Niederlage für die Berliner nach 21 unbesiegten Spielen."

Borussia Dortmund - 1. FC Köln 2:0

Ruhr Nachrichten: "Der BVB trotzt den Personalproblemen - das Filigrane bleibt derzeit auf der Strecke. Der BVB zeigt unter Marco Rose eine neue Qualität: Viele Spiele werden ohne großes Spektakel gewonnen - so auch gegen Köln. Dortmund und Bayern setzen sich früh ab."

Express: "FC-Wunschstürmer besiegelt Köln-Pleite beim BVB. Steffen Tigges stand vor Saisonstart auf dem Wunschzettel des 1. FC Köln. Am Samstag erzielte er gegen das Team von Steffen Baumgart sein erstes Bundesliga-Tor für Borussia Dortmund."

Frankfurter Allgemeine: "BVB wackelt und gewinnt. Trotz unübersehbarer Schwächen im Alltagsduell gegen Köln bleibt Borussia Dortmund als einziges Bundesliga-Team im eigenen Stadion ohne Punktverlust und liegt nur einen Zähler hinter den Bayern."

WAZ: "Der BVB bleibt dem FC Bayern in der Bundesliga auf den Fersen. Dank Hazard und Tigges schlagen die Dortmunder den 1. FC Köln mit 2:0."

kicker: "Mit Köpfchen: Effiziente Dortmunder schlagen couragierte Kölner. Borussia Dortmund hat auch das sechste Bundesliga-Heimspiel gewonnen. Gegen starke Kölner entschied die BVB-Effizienz die Partie."