Deshalb kommt Nianzou bei Bayern aktuell nicht zum Zug

Frank Hoermann / SVEN SIMON via www.imago-images.d

Kommt seit mehreren Wochen beim FC Bayern nicht zum Zug: Tanguy Nianzou

Der FC Bayern hat sich nach der Pokal-Blamage gegen Borussia Mönchengladbach mit einem eindrucksvollen Sieg gegen Union Berlin zurückmelden können. Tanguy Nianzou blieb dabei, wie so oft, nur die Zuschauerrolle übrig. Der Innenverteidiger erlaubt sich derzeit noch zu viele Fehler.

Die Abwehrleistung des Rekordmeisters war zwar auch in Berlin nicht sonderlich gut, aber insgesamt steigerte sich der FC Bayern im Vergleich zum Pokalspiel in Gladbach (0:5) beachtlich. Dort agierte insbesondere Dayot Upamecano sehr fehleranfällig. Gegen Union Berlin saß der französische Nationalspieler zunächst nur auf der Bank und wurde in der zweiten Hälfte für den angeschlagenen Lucas Hernández eingewechselt.

Mit einem starken Solo bereitete Upamecano das 5:2 von Thomas Müller vor. Tanguy Nianzou durfte dabei nur von der Ersatzbank zusehen.

Nianzou stellt beim FC Bayern derzeit keine Alternative dar

Der 19-Jährige, der im Sommer 2020 ablösefrei von Paris Saint-Germain zum FC Bayern wechselte, kam zuletzt am 18. September beim 7:0 gegen den VfL Bochum zum Einsatz. Trotz der nicht immer beeindruckenden Auftritte der anderen Innenverteidiger bekommt das angesehene Talent derzeit keine Einsatzminuten.

Sein Trainer Julian Nagelsmann erklärte schon am Freitag vor dem Spiel gegen Union, warum es derzeit für Nianzou so frustrierend aussieht. "Er muss seine Fehlerquote in den Trainingsspielen runtersetzen. Es geht um maximale Seriosität und einen guten Mittelweg, dabei seinen Mut nicht zu verlieren", teilte Nagelsmann mit und ergänzte: "Das braucht Zeit und Entwicklung."

Nagelsmann will Nianzou beim FC Bayern aufbauen

In München glauben die Verantwortlichen nach wie vor an Nianzou. Nagelsmann spricht von einem "großen Talent mit viel Potenzial", das derzeit keinen leichten Stand habe. Der 34-Jährige werde mit ihm an seiner Entwicklung arbeiten, sodass er "eine wirkliche Alternative sein kann".

Bislang kam Nianzou in dieser Saison auf drei Bundesliga-Einsätze und lief dazu in der ersten Runde des DFB-Pokal für die Münchener auf.

Ein Wechsel im Winter wurde laut Medienberichten zuletzt ausgeschlossen.