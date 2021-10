Hamann warnt vor Ende des BVB-Laufs

Moritz Mueller via www.imago-images.de

Dietmar Hamann blickt kritisch auf den BVB

Borussia Dortmund hat auch das sechste Heimspiel der laufenden Bundesliga-Saison gewonnen. Beim 2:0 gegen den 1. FC Köln ließ der BVB jedoch abermals den großen Glanz vermissen und siegte nur dank einer guten Chancenverwertung. Deshalb zweifelt Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann am langfristigen Erfolg des Pokalsiegers.

Der BVB bleibt dem FC Bayern in der Bundesliga auf den Fersen. Durch den jüngsten Heimsieg gegen den 1. FC Köln beträgt der Rückstand auf den Tabellenführer weiter nur einen Punkt. Laut Dietmar Hamann müssen sich die Schwarz-Gelben aber dringend steigern.

"So wie sie im Moment spielen, habe ich die Sorge, dass dieser Lauf irgendwann vorbei sein wird, weil sie hinten nicht stabil genug sind", mahnte Hamann bei "Sky". Zwar hielten die Westfalen gegen couragierte Kölner die Null, völlig ungefährdet waren die drei Punkte am Samstag allerdings nicht.

In zehn Bundesliga-Partien hat die Borussia bereits 15 Gegentore kassiert. Besonders die Anzahl der knappen Resultate machen Hamann Sorgen.

Hamann: BVB-Defensive "die Achillesferse"

"Sie haben viele Spiele mit einem Tor Vorsprung gewonnen, das ist wunderbar, aber irgendwann musst du anfangen besser zu spielen", forderte der TV-Experte. Die Defensive sei "die Achillesferse" des BVB, betonte Hamann.

"Diese Effizienz hatten sie in den letzten Jahren nicht, aber du musst natürlich auch mal immer wieder Ausschläge nach oben haben", begründete der 48-Jährige seine Meinung: "Wenn du immer nur effizient bist, musst du das irgendwann untermauern und mal gut oder sehr gut spielen. Das haben sie bislang noch nicht gemacht."

Die nächste Chance hierfür bietet sich dem BVB am Mittwoch (21 Uhr), dann gastiert Ajax Amsterdam im Rahmen der Champions-League-Gruppenphase in Dortmund. Am kommenden Bundesliga-Spieltag trifft der BVB auf RB Leipzig (Samstag, 18:30 Uhr).