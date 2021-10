Gehalt von Steffen Tigges beim BVB enthüllt

MIKA VOLKMANN via www.imago-images.de

Steffen Tigges steht noch bis 2024 beim BVB unter Vertrag

Beim 2:0-Sieg gegen den 1. FC Köln erzielte Steffen Tigges das wichtige zweite Tor für Borussia Dortmund - und gleichzeitig seinen ersten Bundesligatreffer überhaupt. Angeblich kassiert der etatmäßige U23-Knipser das geringste Gehalt im Profi-Kader des BVB.

13 Pflichtspiele musste Steffen Tigges im Trikot der ersten Mannschaft des BVB auf seinen ersten Treffer warten. Am Samstag platzte der Knoten. Gegen den 1. FC Köln köpfte die 1,93-Meter-Sturmkante in der 58. Minute eine von Julian Brandt getretene Ecke ins lange Eck - eine wichtige Aktion in einem Spiel, in dem die Dortmunder vor Tigges' Treffer das ein oder andere Mal gefährlich wackelten.

"Stolz wie Bolle" sei der 23-Jährige, bekräftigte BVB-Trainer Marco Rose nach dem Abpfiff. Tigges sei "physisch extrem stark" und sei vom Spielertyp her derjenige Angreifer, der den verletzten Erling Haaland "am ehesten" ersetzen könne.

Tigges selbst sprach von einem "Riesengefühl" und einem "Privileg", in Schwarz und Gelb auflaufen zu dürfen. "Ich kriege das Strahlen heute nicht mehr aus dem Gesicht."

BVB: So viel verdient Steffen Tigges pro Jahr

Finanziell hat sich die große Wertschätzung, die der gebürtige Osnabrücker beim BVB genießt, jedoch angeblich noch nicht niedergeschlagen.

Laut "Bild" streicht Tigges ein Jahresgehalt von lediglich rund 400.000 Euro ein. Damit sei er der Spieler mit dem kleinsten Salär im Kader des BVB, heißt es. Vor diesem Hintergrund kürte das Boulevard-Blatt Tigges zum "Billig-Bomber" der Borussia.

Zum Vergleich: Marco Reus und Mats Hummels sollen als Top-Verdiener des BVB mehr als zehn Millionen Euro pro Jahr verdienen. Rund acht Millionen Euro pro Saison stehen angeblich auf Haalands Lohnabrechnung.

Tigges war 2019 von seinem Heimatverein VfL Osnabrück nach Dortmund gewechselt und hatte sich über starke Auftritte in der U23 für die Beförderung zu den Profis empfohlen. Sein Vertrag beim BVB läuft noch bis zum 30. Juni 2024.