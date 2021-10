BVB begrüßt Erling Haaland zurück

Bjoern Reichert via www.imago-images.de

Zurück in Dortmund: BVB-Torjäger Erling Haaland

Erling Haaland ist nach einem Kurztrip in seine norwegische Heimat wieder nach Dortmund zurückgekehrt. Dort wird der Torjäger von Borussia Dortmund seine Reha fortsetzen. Wie lange er dem BVB fehlt, ist noch offen.

Still, heimlich und leise ist Erling Haaland nach Dortmund zurückkehrt. Wie die "Ruhr Nachrichten" berichten, sei der BVB-Superstar am Sonntag mit einem Taxi-Shuttle am Trainingszentrum in Brackel angekommen. Zuvor hatte der 21-Jährige in Absprache mit dem Verein eine knappe Woche in seiner norwegischen Heimat. Jetzt wird Haaland zeitnah seine Reha starten.

Wie lange der Goalgetter dem BVB genau fehlen wird, ist offen. Sportdirektor Michael Zorc hatte am Samstag am Rande des Bundesligaspiels gegen den 1. FC Köln (2:0) am "Sky"-Mikrofon seiner Hoffnung Ausdruck verliehen, Haaland könne noch im Jahr 2021 sein Comeback geben. Es werde bis zu seiner Rückkehr aber definitiv "noch einige Wochen" dauern.

Haaland hatte sich bei der 0:4-Klatsche in der Champions League bei Ajax Amsterdam eine Verletzung im Hüftbeuger des linken Oberschenkels zugezogen. Medienberichten zufolge handelt es sich um einen Muskelbündelriss.

Große Personalsorgen beim BVB

Neben seinem besten Stürmer muss BVB-Trainer Marco Rose aktuell auch noch auf zahlreiche weitere Profis verzichten. Lediglich sechs Akteure aus dem Profi-Kader fanden sich am Sonntag in Brackel zum Training ein. Neun Akteure aus der U23 ermöglichten einen regulären Betrieb.

Unter anderem fallen Giovanny Reyna, Nico Schulz sowie Raphael Guerreiro mit Muskelverletzungen aus. Mahmoud Dahoud plagen die Nachwirkungen einer Innebanddehnung im Knie. Gegen Köln saßen Lennard Maloney und Antonios Papadopoulos aus dem eigenen Nachwuchs auf der Ersatzbank.

Immerhin: Youssoufa Moukoko hat seinen Muskelfaserriss überwunden und kehrte für das Duell mit den Domstädtern in den Kader zurück. Zum Einsatz kam der 16 Jahre alte Angreifer allerdings noch nicht.