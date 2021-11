Zorc mit Ratschlag für erstarkten BVB-Star Meunier

Dennis Ewert/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Thomas Meunier wird beim BVB immer wichtiger

Nach einer äußerst überschaubaren Debüt-Saison bei Borussia Dortmund findet sich Thomas Meunier in seinem zweiten Jahr beim BVB immer besser zurecht. Gegen den 1. FC Köln absolvierte der Belgier bereits sein elftes Pflichtspiel der laufenden Saison von Beginn an. Die Dortmunder Verantwortlichen lobten den Rechtsverteidiger zuletzt in den höchsten Tönen - und geben ihm einen wichtigen Tipp mit auf den weiteren Weg.

"Thomas zeigt in diesem Jahr ein anderes Gesicht. Er hat sich für die Saison auch persönlich viel vorgenommen und hatte in den bisherigen Spielen schon einen deutlich größeren Einfluss auf unser Spiel als vergangene Spielzeit. Das ist alleine an den Scorerpunkten schon messbar", wurde BVB-Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl mit lobenden Worten im "kicker" zitiert.

Meunier bringt es immerhin schon auf drei direkte Torvorlagen in der laufenden Bundesliga-Spielzeit, überzeugt darüber hinaus vor allem mit seiner Laufleistung und seinen Zweikampfwerten.

Das hohe Laufpensum und der Einsatz über die vollen Spielzeiten kommen besonders gut an bei Ex-Kapitän Kehl, der weiter über den 30-Jährigen meinte: "Von seiner Grundveranlagung ist er jemand, der den Motor hat, um eine hohe Intensität zu gehen und viel zu laufen; einer, der körperlich eine Präsenz hat. Er arbeitet hart daran, sich zu verbessern, und lebt sehr professionell."

Nach kleineren Blessuren sowie einer Coronavirus-Erkrankung wurde Meunier schon mehrfach in der laufenden Saison ausgebremst. Der Defensivmann kam aber jeweils in starker Verfassung wieder zurück und stand beim jüngsten 2:0 gegen die Kölner wieder 90 Minuten auf dem Rasen.

BVB-Trainer Rose: "Thomas ist ein wichtiger Faktor"

Auch sein Cheftrainer Marco Rose bestätigte im "kicker" die große Bedeutung der 1,91-m-Kante für die Schwarz-Gelben: "Thomas ist für uns im Moment ein wichtiger Faktor. Er entwickelt sich richtig gut. Er bringt uns Wucht, er bringt uns Power, er hat Tempo, er verteidigt gut und schlägt gute Flanken."

Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc, der Meunier im letzten Sommer ablösefrei von Paris Saint-Germain verpflichtet hatte, hat derweil sogar noch einen Ratschlag für den 52-fachen Nationalspieler parat, um ihn noch besser zu machen: "Thomas ist sehr selbstkritisch, manchmal sogar etwas zu sehr. Ihm würde ein Schuss Lockerheit guttun", so Zorc über den Stammspieler der Westfalen.

Meunier steht noch bis 2024 bei Borussia Dortmund unter Vertrag. Beim Auslaufen seines Kontraktes wird er 32 Jahre alt sein.