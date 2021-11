Kobel klagt: "Zu oft Drama" beim BVB

Bjoern Reichert via www.imago-images.de

Gregor Kobel ist die neue Nummer eins beim BVB

Zweiter in der Bundesliga, in DFB-Pokal und Champions League noch voll dabei: Der Saisonstart hätte für Borussia Dortmund deutlich schlechter laufen können. Keeper Gregor Kobel sieht dennoch Raum für Verbesserungen. Von Titeln will die Nummer eins des BVB lieber noch nicht reden.

Deutscher Meister zu werden sei "natürlich ein Traum", sagte Kobel im Interview mit dem Schweizer "Blick". Und Titel zu holen sei in Dortmund "immer das Ziel. Aber jetzt siegen wir mal in allen Wettbewerben, so oft es geht, und dann schauen wir, wo wir landen", erklärte der Torhüter, der lieber Taten statt Worte sprechen lassen will, denn: "Durchs Reden hat noch niemand Titel gewonnen."

Mit dem Saisonstart des BVB ist der Keeper im Prinzip zufrieden. Viel mehr als "okay" ist die Ausbeute der ersten Wochen seiner Meinung nach aber nicht. "Wir hätten noch öfter gewinnen können, haben einige Punkte liegen lassen", beklagte Kobel, der unterm Strich aber trotzdem kurz und knapp feststellte: "Es passt."

Gregor Kobel beklagt zu viel BVB-Drama

Ob die Dortmunder den FC Bayern in diesem Jahr vom Thron stoßen können, vermochte der Schweizer nicht zu sagen. Allerdings versprach er: "Wir arbeiten hart dafür."

Verbesserungspotenzial sieht Kobel vor allem in seinem Hoheitsgebiet: dem Verhindern von Toren. Die vielen Gegentreffer nerven den Schlussmann spürbar. "Wir versuchen das zu ändern. Wir haben noch zu oft Drama drin", bemängelte der 23-Jährige die oftmals fehlende Abgezocktheit des BVB.

Ein Spieler, dem man diese fehlende Abgezocktheit nicht vorwerfen kann, ist Stürmer Erling Haaland. Der Norweger ist auch in dieser Saison die personifizierte Torgarantie der Schwarz-Gelben. Bei ihm gerät Kobel regelrecht ins Schwärmen.

"Ein geiler Stürmer. Unglaublich, was er drauf hat und wie weit er in seinem Alter schon ist. Schnell, stark im Abschluss, groß, kräftig. Wenn Du Dir einen Stürmer schnitzen müsstest, käme er dabei heraus", adelte der BVB-Torhüter den Superstar, der seiner Meinung nach auch neben dem Platz "ein guter Typ" ist.