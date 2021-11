Michael Zorc fordert "Steigerung" von BVB-Stars

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Fordert eine Leistungssteigerung von den BVB-Stars: Michael Zorc

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc sieht trotz des 2:0-Siegs im Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln viel Luft nach oben - insbesondere im Hinblick auf den Auftritt des BVB in der Champions League gegen Ajax Amsterdam.

"Wir haben bestimmt schon bessere Spiele gemacht als gestern, aber waren sehr effizient", sagte Zorc am Sonntag der "WAZ". "Das zählt unterm Strich, gerade bei unserer komplizierten Personalsituation."

Die zahlreichen Ausfälle, darunter Torjäger Erling Haaland, will Zorc nicht als Alibi gelten lassen. "Wir können auch in dieser Personalsituation besser spielen", kritisierte der BVB-Manager.

Mit Blick auf das schwierige Champions-League-Duell mit Ajax Amsterdam ergänzte Zorc: "Es war wichtig, dass wir die drei Punkte geholt haben. Aber wir wissen auch, dass es gegen Ajax einer Steigerung bedarf."

BVB: Personalsorgen bleiben groß

Die Borussia hatte das Hinspiel gegen den niederländischen Rekordmeister in Amsterdam klar mit 0:4 verloren. In der zweiten Begegnung lautet das Motto deshalb Wiedergutmachung.

Rückkehrer von der langen Verletztenliste wird es dabei wohl nicht geben, wie die Verantwortlichen in den letzten Tagen durchblicken ließen.

Neben Haaland werden also auch eigentlich fest eingeplante Leistungsträger wie Emre Can, Giovanni Reyna oder Raphael Guerreiro weiter fehlen.

BVB in allen drei Wettbewerben im Soll

In der Bundesliga liegt der BVB mit 24 Punkten aus zehn Spielen trotz des seit Wochen und Monaten gut gefüllten Lazaretts im Plan. Der Rückstand auf Spitzenreiter FC Bayern beträgt nur einen Punkt.

In der Königsklasse belegen die Dortmunder in ihrer Gruppe C mit sechs Punkten Rang zwei hinter Ajax (9). Sporting (3) folgt auf Platz drei, Besiktas ist punktlos Letzter.

Der Gruppenerste sowie der Gruppenzweite ziehen ins Achtelfinale der Champions League ein. Platz drei berechtigt immerhin noch zur Teilnahme an den Playoffs zum Europa-League-Achtelfinale.