Nagelsmann lässt Rückkehr auf die Bayern-Bank offen

Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Julian Nagelsmann trifft mit dem FC Bayern in der Champions League auf Benfica

Am Dienstag (21:00 Uhr) kommt es in der Champions League zum Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern und Benfica. Ob Trainer Julian Nagelsmann dabei wieder auf der Bank des deutschen Rekordmeisters sitzen wird, ist weiterhin unklar.

"Der Test morgen läuft ab wie immer, dann schauen wir, was dabei rauskommt. Der letzte PCR-Test vor fünf Tagen war schon grenzwertig. Die Schnelltests in den letzten Tagen waren alle negativ", verriet Nagelsmann auf der Pressekonferenz des FC Bayern am Montag, an der er erneut per Video-Schalte teilnahm

Nur bei einem negativen PCR-Test wird Nagelsmann auf die Trainerbank zurückkehren. Insgesamt sei er "gut drauf", sagte der 34-Jährige. "Natürlich merkt man noch, dass etwas im Körper war, aber das ist auch normal."

FC Bayern bangt um Trio

Abgesehen von Nagelsmann sind rund um den FC Bayern noch weitere Personalien vor dem Benfica-Spiel offen.

Während Alphonso Davies muskuläre Probleme hat, fehlte Leon Goretzka zuletzt aufgrund einer Fleischwunde. Zudem musste Lucas Hernández gegen Union Berlin wegen eines Schlags ausgewechselt werden.

"Ich gehe grundsätzlich davon aus, dass es morgen bei ihm funktioniert", sagte Nagelsmann über den französischen Innenverteidiger. Dennoch müsse er zunächst die Rückmeldungen der medizinischen Abteilung abwarten, so der Coach.

Die wichtigsten Aussagen der Bayern-PK zum Nachlesen:

+++ Ist die Defensiv-Problematik einfach zu beheben? +++

"Die ist grundsätzlich einfach zu beheben, da wird mir nicht Angst und Bange. Wenn du Chaos stiftest, gewinnst du mehr Bälle. Das ist auch eine Aufgabe für morgen."

+++ Spielt Upamecano gegen Benfica? +++

"Er kann sich Chancen ausrechnen morgen zu spielen. Jeder Verteidiger hat es gegen einen körperlich starken und schnellen Stürmer schwer. Ein großer Vorteil von Upa ist, dass er viel Körperlichkeit und Tempo hat. Wenn er gegen körperlich starke Gegenspieler spielt, geht es darum, dass er von der physischen teilweise zu einer cleveren Verteidigungshaltung übergeht. Wenn er morgen spielt, wird er auch ein gutes Spiel machen."

+++ Wer steht gegen Benfica im Team? +++

"Alphonso Davies hat noch ein bisschen muskuläre Probleme. Wir werden es morgen entscheiden, wer spielen kann. Natürlich gibt es auch Überlegungen, dem ein oder anderen Spieler eine Pause zu geben, weil wir am Samstag ein wichtiges Spiel in der Bundesliga haben. Von daher müssen wir die Belastung verteilen. Aber ich muss erst die finalen Rückmeldungen der Ärzte antworten. Bei Leon Goretzka war es eine Fleischwunde, die ist jetzt wieder weg. Bei Lucas Hernández war es ein Schlag, da mussten wir ein bisschen aufpassen. Ich gehe grundsätzlich davon aus, dass es morgen bei ihm funktioniert."

+++ Welche Zukunft hat Tolisso beim FC Bayern? +++

"Coco hatte immer wieder Verletzungen und dann auch noch Corona. Er war jetzt einfach mal dran und hatte schon einen guten Einsatz im Supercup gegen Dortmund. Ich bin froh, dass er bei uns im Team ist. Nähere Vertragsfragen möchte ich jetzt nicht beantworten."

+++ Was machen Sie morgen? +++

"Ich freue mich natürlich drauf. Erst fahre ich zum Test und danach in das Trainingszentrum. Da stehen noch meine Koffer vom Benfica-Spiel. Danach ist auch schon die Besprechung und dann fahren wir ins Hotel."

+++ Wie läuft die Testung ab? +++

"Der Test morgen läuft ab wie immer, dann schauen wir, was dabei rauskommt. Der letzte PCR-Test vor fünf Tagen war schon grenzwertig. Die Schnelltests in den letzten Tagen waren alle negativ."

+++ Wie sehen Sie Davies' Rolle? +++

"Er ist ein extrem lebensfroher Mensch, der immer viel singt und lacht. Er hat natürlich eine unglaublich Anlagen und noch Potenzial nach oben. Das ist das Spannende. Er wird einer der besten Linksverteidiger der Welt, wenn er das nicht schon ist. Er ist ein sehr guter Geist, ein sehr guter Mensch."

+++ Sind Sie mit den Standards zufrieden? +++

"Ich bin grundsätzlich schon zufrieden, wir haben schon einige Standard-Tore erzielt, aber uns fehlt etwas die Trainingszeit, um das zu trainieren."

+++ Wie bekommen Sie die Defensive in die Spur? +++

"Ich finde, dass es in allen Spielen ähnliche Muster sind, wenn der Gegner Chancen bekommt. Oft hat uns Manuel mit starken Paraden noch gerettet. Am Ende geht es um die letzten Schritte und um die Aktivität, Zweikämpfe gewinnen zu wollen. Diese Bereitschaft müssen wir wieder reinkriegen und nicht hoffen, dass die Kette es wegverteidigt."

+++ Wie geht es Ihnen? +++

Nagelsmann: "Ich bin gut drauf. Natürlich merkt man noch, dass etwas im Körper war, aber das ist auch normal. Ich hoffe, dass der Test morgen negativ ist."

+++ Nagelsmann lässt auf sich warten +++

Aktuell lässt Nagelsmann noch auf sich warten. In wenigen Augenblicken soll die Verbindung zum Münchner Cheftrainer stehen.

+++ Nagelsmann übernimmt +++

Nun ist Nagelsmann, der aus dem Homeoffice zugeschaltet ist, an der Reihe.

+++ Wie wird der FC Bayern defensiv besser? +++

"Wir haben einige Tore kassiert, aber wir haben natürlich auch viele geschossen. Wir wissen, dass wir uns noch verbessern müssen. Wir müssen die richtige Balance finden, wie vorher auch. Natürlich wollen wir keine Tore kassieren, das ist das, was wir uns jedes Mal vornehmen."

+++ Freuen Sie sich auf Nagelsmanns Rückkehr? +++

"Wir sind natürlich glücklich, dass er zurück ist. Er ist gesund und zurück uns freuen uns, dass er wieder auf der Bank ist."

+++ Wer ist der lautstärkste Abwehrspieler? +++

"Der lautstärkste ist wahrscheinlich Lucas Hernández."

+++ Hat Bayern keinen echten Abwehrchef? +++

"Das ist kein Problem. Das gegen Gladbach kann passieren - jeder Mannschaft. Unsere Abwehr ist stark und sie wrd auch noch stärker."

+++ Was hat sich unter Nagelsmann verändert? +++

"Er hat eine andere Mentalität. Ich bin zufrieden und kann meine Qualitäten zeigen. Für mich ist es ein Lernprozess, die neue Taktik zu lernen. Es kommt mir auch entgegen, mit meiner Spielweise. Ich bin glücklich, dass ich zeigen kann, was ich kann."

+++ Was wünschen Sie sich zum Geburtstag? +++

"Ich will natürlich eine gute Leistung zeigen mit der Mannschaft und wir wollen die drei Punkte holen."

+++ Wie sehen Sie Ihre Entwicklung beim FC Bayern? +++

Davies: "Ich genieße meine Zeit bei Bayern. Es ist einer der größten Vereine der Welt. Ich sehe meine Zukunft hier und möchte so lange wie möglich bleiben. Ich gehe es Schritt für Schritt an."

+++ Die Bayern-PK beginnt +++

Die Pressekonferenz des FC Bayern startet. Den Anfang macht Alphonso Davies.

+++ Gleich geht's los +++

Nur noch wenige Minuten, dann werden Julian Nagelsmann und Alphonso Davies vor die Presse treten.

+++ Welches Gesicht zeigt der FC Bayern? +++

Der FC Bayern ist in der Bundesliga und in der Champions League jeweils auf Kurs. Doch die deutliche 0:5-Niederlage im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach dürfte bei den Münchnern weiterhin im Hinterkopf sein. Beim 5:2-Erfolg in der Bundesliga gegen Union Berlin zeigte der FC Bayern die passende Reaktion. Allerdings wirkte die Defensive dabei ebenfalls nicht immer sattelfest.

+++ FC Bayern vor Achtelfinal-Einzug +++

Mit einem Remis gegen Benfica kann der FC Bayern den Einzug in das Achtelfinale der Champions League perfekt machen. So führt der Rekordmeister die Gruppe E derzeit mit der makellosen Bilanz von neun Punkten vor Benfica (4), dem FC Barcelona (3) und Dynamo Kiev (1) an.