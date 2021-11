Liverpool bietet 80 Millionen Euro für BVB-Flirt

Paulo Nascimento via www.imago-images.de

Pedro Goncalves wurde im Sommer beim BVB gehandelt

Der FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp plant angeblich ein 80 Millionen Euro schweres Angebot für Pedro Goncalves von Sporting. Der amtierende Torschützenkönig Portugals wurde im Sommer auch beim BVB gehandelt.

Als sich der BVB zum Ende der vergangenen Saison hin auf den Abgang von Jadon Sancho vorbereiten musste, wurden zahlreiche Namen möglicher Nachfolger gehandelt.

Die französische Fachzeitschrift "France Football" brachte damals auch den von Pedro Goncalves ins Gespräch. Der 23-Jährige hatte sich damals frisch zum Torschützenkönig der ersten portugiesischen Liga gekrönt. 23 Treffer gelangen dem nur 1,73 Meter großen Rechtsaußen in 32 Einsätzen für Sporting.

BVB-Gerüchte werden nicht konkret

Konkret wurden die BVB-Gerüchte um Goncalves nicht. Der zweimalige Nationalspieler Portugals blieb in Lissabon. Die Borussia verpflichtete Donyell Malen von der PSV Eindhoven, um die vom Sancho-Abgang gerissene Lücke im Kader zu füllen.

Da Goncalves auch in der laufenden Spielzeit an seine starken Leistungen der letzten Monate anknüpft und in zehn Pflichtspielen für Sporting immerhin schon viermal traf, liegt Europas Fußball-Elite weiter auf der Lauer.

Bietet der FC Liverpool rund 80 Millionen Euro?

Konkrete Absichten, Goncalves von Sporting loszueisen, sagt "Record" nun dem FC Liverpool nach. Die angeblich für den Newcomer gebotene Ablösesumme hat es in sich: 67 Millionen Pfund oder umgerechnet knapp 80 Millionen wollen die Reds demnach für Goncalves locker machen.

Dem Bericht zufolge wollen Klopp und Co. mit einer Goncalves-Verpflichtung für einen möglichen Abgang in der Offensive vorbauen. Sadio Mané, Roberto Firmino und Mo Salah sind nämlich allesamt nur noch bis 2023 an den Klub gebunden.

Liverpools Rekord-Einkauf wäre Goncalves trotz der beeindruckenden Dimensionen eines möglichen Deals übrigens nicht. Für Abwehrchef Virgil van Dijk überwies der frühere englische Rekordmeister im Januar 2018 satte 85 Millionen Euro an den FC Southampton.