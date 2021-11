Wadenverletzung bei LASK-Mittelfeldspieler Holland

APA/EXPA/THOMAS HAUMER

James Holland ist der nächste Ausfall beim LASK

LASK-Mittelfeldspieler James Holland hat sich bei der 2:3-Niederlage der Linzer bei Rapid am Sonntag eine Muskelverletzung an der linken Wade zugezogen. Der 32-jährige Mittelfeldspieler fällt damit voraussichtlich bis zur Länderspielpause aus, wie der LASK am Montag mitteilte. Der Defensivspieler muss somit in den Heimspielen der Conference League am Donnerstag gegen Alashkert und am Sonntag gegen die WSG Tirol passen. Zuletzt fehlten dem LASK gleich vier Innenverteidiger.

apa