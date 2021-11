Verwirrung um Bayern-Interesse an Kolo Muani

JB Autissier via www.imago-images.de

Randal Kolo Muani wurde zuletzt beim FC Bayern gehandelt

Durch seine ansprechenden Leistungen beim FC Nantes hat sich Randal Kolo Muani in den Fokus zahlreicher Vereine gespielt. Eintracht Frankfurt wird bereits seit Wochen mit dem Angreifer in Verbindung gebracht. Zuletzt kursierten auch Gerüchte über ein vermeintliches Interesse des FC Bayern. Doch offenbar wird es wohl zu keinem Vorstoß des Rekordmeisters kommen.

Wie "Sky" berichtet, gab es bislang noch keinen Kontakt zwischen dem FC Bayern und Kolo Muani. Demzufolge wird es zu keinem Wechsel kommen. Zuvor wollte das französische Portal "Foot Mercato" vom Münchener Interesse erfahren haben.

Doch statt dem FC Bayern denken wohl eine Reihe von anderer Bundesligisten über eine Verpflichtung des Franzosen nach. Laut "Sky" ist Eintracht Frankfurt weiterhin im Rennen um Kolo Muani. Darüber hinaus sollen Hertha BSC und Bayer Leverkusen ebenfalls beim 22-Jährigen nachgefragt haben.

Zudem hat sich angeblich auch Tottenham beim Mittelstürmer gemeldet. Allerdings soll Kolo Muani einen Wechsel in die Bundesliga bevorzugen.

Wechselt Kolo Muani im Januar?

Der Mittelstürmer hatte in der Vorsaison den Durchbruch im Profi-Bereich geschafft. Auch seinen Toren verdankte Nantes den Last-Minute-Klassenerhalt. Zur Belohnung durfte Kolo Muani im Juli dann mit zu den olympischen Spielen nach Japan. Für die französische A-Auswahl kam er bislang noch nicht zum Einsatz.

In der laufenden Saison hat der Rechtsfuß in elf Pflichtspielen bislang zwei Tore sowie drei Vorlagen erzielt. Mit 17 Punkten rangiert der FC Nantes in der Ligue 1 aktuell auf dem neunten Platz.

Mittelfristig dürfte Kolo Muani seine Zelte in der Bretagne abbrechen und nach einer neuen Heraufforderung suchen. Da der Vertrag des Angreifers nach der laufenden Saison ausläuft, hat der FC Nantes im Januar letztmals die Chance auf eine Ablösesumme.