Hat BVB-Torjäger Erling Haaland im Blick: Zlatan Ibrahimovic

Auch mit 40 Jahren auf dem Buckel macht Zlatan Ibrahimovic noch keine Anstalten, über ein Karriereende nachzudenken - dabei könnten einige aktuelle Top-Stars seine Kinder sein. Was er von der neuen Generation hält und wie er Erling Haaland vom BVB einschätzt, hat der Schwede nun verraten.

Erst am Sonntag erzielte Ibrahimovic im Trikot des AC Mailand sein 400. Tor in nationalen Ligen und erreichte so den nächsten Meilenstein in seiner Karriere.

Im Duell bei der AS Rom (2:1) stellte der Fußball-Oldie diese unglaubliche Marke auf. Es war sein 150. Treffer in der italienischen Serie A und der 70. im Dress der Rossoneri.

Im Rahmen der Partie stellte sich der Angreifer den Fragen des französischen Senders "Telefoot", der sich bei Ibrahimovic nach dessen Meinung zu den Shootingstars der Branche erkundigte. Erstes Thema: Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain.

"Ich liebe ihn, aber er macht nicht genug. Er muss Blut lecken", sagte Ibrahimovic über den Weltmeister von 2018. Mbappé müsse sich "mit Leuten umgeben, die ihm sagen, dass er noch nicht der beste Spieler ist und dass er sich noch verbessern muss - und dann wird er der beste." Dennoch zähle er den 22-Jährigen bereits "zu den Top 10" im Weltfußball.

So denkt Ibrahimovic über BVB-Torjäger Haaland

Kurz darauf brachte der Routinier ein Aushängeschild der Bundesliga zur Sprache. "Es gibt Spieler, die schon lange zu den Besten gehören und daneben gibt es einige junge. Auch Erling Haaland zählt dazu - und Ibrahimovic. Mehr braucht es nicht!", stellte der Milan-Goalgetter klar und verdeutlichte damit seine hohe Meinung von Borussia Dortmunds Tormaschine.

Dass er den Staffelstab irgendwann endgültig an Haaland, Mbappé und Co. weiterreichen muss, ist dem verletzungsgeplagten Ibrahimovic durchaus bewusst. "Ich muss lernen, mehr auf meinen Körper zu hören, ich bin nicht Superman", gestand er ein.