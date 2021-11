Wechsel schon im Winter? BVB heiß auf Real-Star

Juanjo Martin via www.imago-images.de

Marco Asensio (r.) ist unter Carlo Ancelotti nur Ergänzungsspieler bei Real Madrid

Mit Real Madrid hat er schon zweimal die Champions League gewonnen und wurde zweimal spanischer Meister. Jetzt könnte es Marco Asensio tatsächlich in die Fußball-Bundesliga ziehen. Laut spanischen Medienberichten soll der BVB am Real-Star dran sein.

Bei den Königlichen hat Asensio unter dem zurückgekehrten Cheftrainer Carlo Ancelotti nicht mehr allzu viel zu bestellen. Kein einziges Pflichtspiel in der laufenden Saison durfte der 25-Jährige über 90 Minuten bestreiten, lief ohnehin erst dreimal in der aktuellen Spielzeit von Beginn an für den spanischen Rekordmeister auf.

Asensio hat seinen Stammplatz längst an Vinicius Junior verloren, der im Real-Trikot mittlerweile zu den großen Stars im Team zählt.

Laut einem jüngsten Bericht von "El Nacional" könnte es schon im Sommer zu einer Flucht aus Madrid kommen, sollte Asensio weiterhin nicht über seinen Status als Edeljoker hinauskommen. Nach Informationen des Mediums gibt es konkretes Interesse aus der englischen Premier League, aus der italienischen Serie A und aus der deutschen Bundesliga am 26-maligen spanischen Nationalspieler.

Das Interesse aus der Bundesliga soll dabei vom BVB ausgehen. Und die Dortmunder haben dem Bericht zufolge sogar die besten Chancen, Asensio tatsächlich von den Madrilenen loszueisen.

Asensio wohl beim BVB, Juve und Liverpool auf dem Zettel

Der Vorteil gegenüber der weiteren Top-Interessenten, die unter anderem Juventus Turin, AC Mailand und der FC Liverpool sein sollen, aus Sicht der Dortmunder ist, dass die Schwarz-Gelben seit Jahren exzellente Beziehungen in die spanische Hauptstadt pflegen.

Immer wieder kam es in der jüngeren Vergangenheit zu Deals zwischen den beiden Vereinen, aktuell steht das Real-Talent Reinier in seiner zweiten Saison beim BVB als Leihspieler unter Vertrag.

Gut vorstellbar also, dass der frustrierte Marco Asensio schon im Winter die Dortmund-Flucht ergreifen könnte und zumindest für ein halbes Jahr eine Luftveränderung anstrebt. Allerdings müsste sich der BVB dem Bericht zufolge gegen die finanzstarke Konkurrenz aus Liverpool und Turin durchsetzen, die sogar einen fixen Transfer des Offensivspielers anpeilen könnten.

Die Spekulationen um die zeitnahe Zukunft Asensios dürften in den kommenden Wochen also noch deutlich an Fahrt aufnehmen.