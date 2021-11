Ja, er ist es! Superstar überrascht im Squid-Game-Overall

Netflix via www.imago-images.de

Der pinke Overall aus der Netflix-Serie "Squid Game" ist mittlerweile weltbekannt

Die Netflix-Serie "Squid Game" pulverisiert seit Mitte September alle bisher dagewesenen Rekorde des Streamingdienstes. Nur einen Monat nach ihrer Premier hatte die Serie aus Südkorea über 110 Millionen Zuschauer erreicht, das Unternehmen selbst schrieb vom "größten Serienstart aller Zeiten". Auch in der Welt des Sports sorgt Squid Game für große Begeisterung.

In einem jüngsten Instagram-Video griff jetzt kein geringerer als Fußball-Superstar Zlatan Ibrahimovic dem Mega-Serienerfolg auf. Der 40-Jährige postete ein Video, welches ihn in der markant pinken Uniform der Squid-Game-Aufseher zeigt. Als "Teilnehmer" tritt in dem Video kein Geringerer als Khaby Lame auf, der mit über 118 Millionen Followern bei TikTok zu den bekanntesten Influencern der Welt zählt.

Das knapp halbminütige Video ging in den Sozialen Medien des schwedischen Star-Kickers umgehend durch die Decke. Keine 18 Stunden nach dem Veröffentlichen des Clips likten bereits über 8,6 Millionen Instagram-Nutzer den Beitrag von Ibrahimovic.

Ibrahimovic hat über 50 Millionen Instagram-Abonnenten

Der Torjäger des italienischen Top-Klubs AC Mailand gilt ohnehin als Social-Media-Phänomen. Alleine bei Instagram haben Ibrahimovic über 50 Millionen Menschen abonniert.

An den erst 21-jährigen Khaby Lame, ein in Italien lebender Senegalese, kommt aber selbst "King Zlatan" nicht heran. Dem Webvideo-Produzenten folgten auf Instagram über 54 Millionen Menschen.

Die Squid-Game-Verkleidungen gehörten in diesem Jahr übrigens zu den großen Rennern unter den Halloween-Kostümen. Weltweit wurden die auffälligen Aufseher-Uniformen und grünen Anzüge der "Insassen" zu einem echten Verkaufsschlager.

Sportlich gesehen läuft es bei Zlatan Ibrahimovic zuletzt ebenfalls gut, nachdem er beim jüngsten 2:1-Erfolg Milans gegen AS Rom um seinen Ex-Trainer José Mourinho einmal mehr zum Matchwinner avancierte.