Kehl-Ansage: "Sind natürlich nicht vier Tore schlechter!"

BVB-Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl fordert eine klare Leistungssteigerung gegen Ajax Amsterdam

Borussia Dortmund brennt auf die Revanche gegen Ajax Amsterdam. Der niederländische Rekordmeister hatte dem BVB vor zwei Wochen eine überdeutliche und peinliche 0:4-Schlappe in der Champions League zugefügt. Am Mittwochabend wollen sich die Dortmunder ab 21:00 Uhr dafür rehabilitieren.

Vor dem Duell im Signal Iduna Park gegen Ajax stellte BVB-Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl klar, dass für die Borussia die Zeichen klar auf Wiedergutmachung stehen.

"Wir sind natürlich nicht vier Tore schlechter als Ajax Amsterdam", so die durchaus selbstbewusste Ansage des Ex-Kapitäns vor dem Rückspiel gegen die Niederländer. Kehl fügte gegenüber "BVB-TV" hinzu: "An dem Tag waren wir es. Aber wir können am Mittwoch uns selber beweisen, dass wir ein bisschen was gutzumachen haben und können einen großen Schritt nach vorne kommen."

Beim 0:4 in der Amsterdamer Johan-Cruyff-Arena vor zwei Wochen ließen die Schwarz-Gelben nahezu alle Tugenden vermissen, die sie ansonsten in der laufenden Saison so stark gemacht und in der Bundesliga bis auf Platz zwei nach vorne gespült hatten. Genau diese Tugenden will Kehl von seinen Mannen am Mittwochabend wieder sehen.

Kehl: BVB muss Ajax "in die Knie bringen"

"Wir müssen von Anfang an eine andere Haltung an den Tag legen. Wir müssen versuchen, sie (Ajax Amsterdam, Anm. d. Red.) besser unter Druck zu setzen, sie gar nicht erst ins Spiel kommen zu lassen und Dominanz entwickeln. Wir müssen mehr Torgefahr entwickeln, das ist uns im Hinspiel gar nicht geglückt", so Kehl, der selbst 35 Partien in der Champions League für den BVB bestritt.

Der Dortmunder Funktionär rechne zwar mit gefährlichen Konterangriffen des Gegners, der vor allem auf den Außenbahnen "sehr flinke Spieler" aufbieten könne. Letztlich sei es aber das klare Ziel der Westfalen, Ajax "in die Knie zu bringen" und mit dem dritten Sieg im vierten Königsklassen-Gruppenspiel die Weichen auf das Weiterkommen zu stellen.

Mit einem Sieg im Heimspiel gegen Ajax würden die Dortmunder in der Tabelle punktemäßig mit dem Spitzenreiter aus Amsterdam gleichziehen und den zweiten Tabellenplatz verteidigen.