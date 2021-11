Nach Torwart-Beben bei Werder: Zetterer "total geknickt"

Marc Schueler via www.imago-images.de

Michael Zetterer wurde beim SV Werder zur Nummer zwei degradiert

Cheftrainer Markus Anfang sorgte beim Bundesliga-Absteiger SV Werder Bremen am letzten Wochenende für Aufruhr, als er Keeper Michael Zetterer nach zwölf Pflichtspielen in dieser Saison aus dem Tor beorderte. Routinier Jiri Pavlenka ist seit dem Nordduell gegen Spitzenreiter FC St. Pauli (1:1) die neue, alte Nummer eins an der Weser und soll für mehr Sicherheit im Werder-Tor sorgen.

"Ruhe und Erfahrung" seien die ausschlaggebenden Argumente für Anfang gewesen, den vielbeachteten Wechsel auf der sensiblen Torwart-Position zu vollziehen. Michael Zetterer hatte zuvor in elf Zweitliga-Partien 17 Gegentreffer kassiert und konnte die große Erwartungshaltung an ihn nicht vollends erfüllen.

Bremens Torwarttrainer Christian Vander berichtete jetzt gegenüber dem "Weser-Kurier", wie sich der Torwartwechsel beim langjährigen Bundesligisten in der Vorwoche vollzogen hatte.

Markus Anfang hätte demnach am Samstagvormittag erst kurz vor der Partie gegen St. Pauli gemeinsam mit Vander das Gespräch mit Zetterer geführt und ihn darüber informiert, fortan wieder auf den 29-jährigen Pavlenka zu setzen.

Zetterers Vertrag läuft im Sommer 2022 aus

"Natürlich war das ein heftiger Schlag für Zetti. Er ist total geknickt, und das kann ich auch gut nachvollziehen", berichtete Vander von der Reaktion des Torhüters, der in diesem Sommer aus dem niederländischen Zwolle zum SV Werder gekommen war.

Vander, der selbst acht Jahre lang in Bremen unter Vertrag stand und für den SVW elf Bundesliga-Spiele absolvierte, gab dem Degradierten mit auf den Weg: "Er muss jetzt das Beste daraus machen. Ich versuche ihm dabei natürlich so gut es geht zu helfen."

Gegenüber der Zeitung stellte Torwarttrainer Vander klar, dass die sportliche Führung in Bremen auch zukünftig auf Zetterer bauen will, der nur noch einen laufenden Vertrag bis zum Saisonende besitzt: "Wir sind weiterhin absolut überzeugt von ihm und glauben, dass er ein Top-Torwart auf Bundesliga-Niveau sein kann."