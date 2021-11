Konkurrenz zu groß? Deshalb zweifelt Adeyemi am FC Bayern

FrankHoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Karim Adeyemi wird beim FC Bayern und BVB gehandelt

Seit Wochen wird Karim Adeyemi von Red Bull Salzburg mit dem FC Bayern und Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Der BVB soll aktuell die besseren Chancen auf eine Verpflichtung des Angreifers haben. Ein möglicher Wechsel zu den Münchnern erscheint nach einem jüngsten Bericht eher unwahrscheinlich.

Laut "Spox" und "Goal" zweifelt die Adeyemi-Seite daran, dass der Angreifer beim FC Bayern eine sportliche Perspektive besitzen würde. Grund dafür soll die große Konkurrenz im Team von Trainer Julian Nagelsmann sein.

Offenbar trägt die Situation von Adeyemis Nationalmannschaftskollege Jamal Musiala zur Haltung bei. So kommt Musiala beim FC Bayern zumeist "nur" zu Joker-Einsätzen und hat in der laufenden Saison noch kein Spiel über die vollen 90 Minuten absolviert.

Stattdessen setzt Trainer Nagelsmann in der Startelf zumeist auf erfahrenere Spieler wie Thomas Müller, Serge Gnabry, Leroy Sané und Kingsley Coman. Sollte Letzterer, der sich mit dem FC Bayern bislang noch nicht auf eine Verlängerung des 2023 endenden Vertrags einigen konnte, die Münchner vorzeitig verlassen, könnte Adeyemi die Nachfolge antreten. Doch die Adeyemi-Seite befürchtet dennoch eine stagnierende Entwicklung, heißt es.

BVB offenbar mit besseren Karten

Laut "Sky" und "Sport1" soll Borussia Dortmund deshalb die besseren Karten auf einen Transfer Adeyemis haben. Wie "Sport1" erfahren haben will, sind die BVB-Bosse sogar bereit, Adeyemi ein höheres Anfangs-Gehalt zu zahlen als damals Jude Bellingham. Dieser soll zunächst rund drei Millionen Euro pro Jahr verdient haben.

"Sky" zufolge darf sich Paris Saint-Germain ebenfalls Chancen auf Adeyemi ausrechnen. PSG sieht in Adeyemi angeblich einen "sehr interessanten Spieler". In Paris könnte der 19-Jährige in die großen Fußstapfen von Kylian Mbappé treten, der im Sommer vor dem Absprung steht.