"Haben ein Problem!" - Nagelsmann-Deal drohte zu platzen

ULMER via www.imago-images.de

Julian Nagelsmann (r.) ist seit dieser Saison Cheftrainer beim FC Bayern

Es ist die neue Traum-Ehe im deutschen Profifußball, die da in diesem Frühling geschlossen wurde: Der FC Bayern München verpflichtete Julian Nagelsmann als Nachfolger von Hansi Flick als neuen Cheftrainer. Für seine langfristige Unterschrift bis 2026 soll Nagelsmann sogar auf 15 Prozent des ursprünglich vereinbarten Gehalts verzichtet haben. Die Vertragsverhandlungen waren dabei kurz vor dem Abschluss noch einmal ins Stocken geraten.

In der neuen FC-Bayern-Dokumentation "Behind the Legend" wurde eine Diskussion zwischen Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Nagelsmann-Berater Volker Struth mitgefilmt, die offenbarte: Der Deal zwischen dem Rekordmeister und seinem neuen Cheftrainer hätte auf der Zielgeraden noch platzen können.

Die "Bild" veröffentlichte die entsprechende Szene der Doku, die ab dem 2. November bei "Amazon Prime Video" zu sehen ist. Demnach lautete der Vorwurf Struths an Salihamidzic, ein Vertragsdetail ohne Rücksprache angepasst zu haben: "Du hast was geändert und wir haben ein Problem. Du hast einen Passus eingefügt. Wir müssen umformulieren."

Bayerns Sportvorstand antwortete daraufhin: "Was ist das jetzt?"

FC Bayern verpflichtete Nagelsmann im April 2021

Es entstand eine Diskussion zwischen dem Nagelsmann-Agenten und Salihamidzic, dessen Ende die Kamera dann nicht mehr einfangen durfte. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit wurde der Vertragszoff in einem Nebenraum dann ausgeräumt und doch noch eine Einigung erzielt.

Mit dabei war übrigens auch Bayerns Technischer Direktor Marco Neppe, der schlichtend eingriff: "Wir müssen den Passus genauso abändern, dass es für beide passt". Salihamidzic klärte die angespannte Situation laut "Bild" letztlich mit den Worten: "Gut. In der Mitte einigen, fertig."

Um welches Vertragsdetail es sich in der beschriebenen Szene genau gehandelt haben soll, ist bisher noch nicht bekannt. Fakt ist, dass im April dieses Jahres die Verpflichtung von Julian Nagelsmann vom FC Bayern München bekannt gegeben wurde.