Null Tore, null Punkte: FCB-Bubis scheitern in Youth League

Der von Danny Galm trainierte Nachwuchs des FC Bayern verlor Benfica in der Youth League

Viertes Spiel, vierte Niederlage, auch die letzte Chance auf das Weiterkommen verspielt: Für den Nachwuchs des FC Bayern ist die Saison in der Youth League vorzeitig beendet.

Am Dienstag unterlagen die A-Junioren des deutschen Rekordmeisters im Heimspiel gegen Benfica aus Lissabon mit 0:2 (0:2). Für die Münchner war es die vierte Niederlage im vierten Gruppenspiel. Zuvor hatte der FCB auch das erste Duell gegen die Portugiesen (0:4) sowie die Partien gegen den Nachwuchs des FC Barcelona (0:2) und die Jugend von Dinamo Kiev (0:4) klar verloren.

Mit null Punkten nach vier von sechs Spielen haben die Münchner keine Chance mehr auf das Weiterkommen. Mit zehn Punkten hat Kiev das Erreichen der nächsten Runde dagegen so gut wie sicher. Benfica (9) darf sich als Tabellenzweiter ebenfalls noch Hoffnungen auf den Gruppensieg machen. Zumindest der zweite Platz, der zum Einzug in die Playoffs berechtigt, sollte den Portugiesen bei jetzt fünf Punkten Vorsprung auf den FC Barcelona (4) kaum noch zu nehmen sein.

Früher Rückstand für den FC Bayern

Die Partie der Bayern gegen Benfica am heimischen Campus in München war im Prinzip entschieden, bevor sie so richtig angefangen hatte. Schon in der 6. Minute gingen die Gäste durch Abwehrspieler Rafael Rodrigues mit 1:0 in Führung. Nur fünf Minuten später erhöhte Stürmer Luís Semedo auf 2:0. Dabei sollte es bis zum Schluss bleiben.

Ähnlich schlecht wie den Münchnern erging es auch den Wolfsburgern am Dienstag. Auch die A-Jugend der Niedersachsen kassierte am vierten Gruppenspieltag eine Niederlage.

Wenige Stunden vor dem Duell der Profimannschaften unterlag der VfL den Gästen aus Salzburg nach der 0:3-Hinspielniederlage auch im Rückspiel mit 1:2. Mit nur einem Punkt nach vier Spielen stehen die Wolfsburger in ihrer Gruppe auf dem letzten Tabellenplatz.