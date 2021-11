Wechsel oder Verbleib? Klare Tendenz bei Bellingham

RHR-FOTO / Dennis Ewert via www.imago-images.de

Jude Bellingham bleibt dem BVB wohl erhalten

Jude Bellingham gehört bei Borussia Dortmund zu den unverzichtbaren Stammspielern. Aufgrund seines kometenhaften Aufstiegs steht der zentrale Mittelfeldspieler bereits bei zahlreichen Spitzenklubs auf dem Einkaufzettel. Doch ernsthafte Sorgen um einen frühzeitigen Abgang des Top-Talents muss sich der BVB offenbar nicht machen.

Wie "Sport Bild" berichtet, ist ein Wechsel für Bellingham aktuell gar kein Thema. Stattdessen möchte sich der 18-Jährige in Dortmund weiterentwickeln und mindestens bis 2023 beim BVB bleiben. Daran ändern auch die Gerüchte über das vermeintliche Interesse des FC Liverpool und von Manchester City nichts.

Stattdessen scheint sogar ein Verbleib bis zum Vertragsende im Jahr 2025 möglich. Besonders bei einem Kauf von Bellinghams jüngerem Bruder Jobe, den die Schwarz-Gelben angeblich ebenfalls verpflichten wollen, würden sich die Chancen auf einen längerfristigen Verbleib noch einmal erhöhen, heißt es.

BVB bei Bellingham ohne "Schmerzgrenze"

Die Dortmunder Verantwortlichen haben Bellingham weiterhin fest eingeplant. "Als wir Jude vergangenes Jahr verpflichtet haben, waren viele Topklubs an ihm interessiert. Er hat sich bewusst für den BVB entschieden und das Konzept, das wir ihm vorgestellt haben. Seine Entwicklung in Dortmund ist noch längst nicht am Ende", wird BVB-Sportdirektor Michael Zorc von der Zeitschrift zitiert.

Laut Dortmunds Lizenzspieler-Leiter Sebastian Kehl gibt es bezüglich Bellingham "keine Schmerzgrenze". Zudem sei im Vertrag des jungen Engländers keine Ausstiegsklausel verankert. "Und es gibt keinerlei Anzeichen, dass Jude diesen Verein in nächster Zeit verlassen wird", fügte Kehl an.

Bellingham ist im Mittelfeldzentrum von Borussia Dortmund gesetzt. In der laufenden Saison absolvierte der achtfache Nationalspieler alle 16 Pflichtspiele für den Bundesligisten.