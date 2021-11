"Benfica von der gnadenlosen deutschen Maschine zerquetscht"

Eibner-Pressefoto/Sascha Walther via www.imago-ima

Der FC Bayern besiegt SL Benfica deutlich mit 5:2

Mit dem von seiner Corona-Erkrankung zurückgekehrten Trainer Julian Nagelsmann feierte der FC Bayern erneut einen deutlichen Erfolg in der Champions League. Gegen Benfica Lissabon setzten sich die Münchner souverän mit 5:2 durch und buchten das Achtelfinal-Ticket. Die Pressestimmen zum Spiel:

Portugal

Record: "Benficas Champions-League-Hoffnungen bei noch zwei verbleibenden Runden: Das entscheidende Spiel gegen Barca im Camp Nou. Mit der Niederlage in München (2:5) fiel Benfica nämlich auf den dritten Platz zurück, weil der FC Barcelona gegen Dynamo Kiew gewann (1:0)."

A Bola: "Benfica wird vom FC Bayern verprügelt. Benfica hat beim Besuch in München in der 4. Runde der Champions-League-Gruppe E verloren (2:5). Es war die zweite Niederlage der Adler in Folge in diesem Wettbewerb. Robert Lewandowski erwies sich als die Hauptfigur des Spiels."

O Jogo: "Benfica vom FC Bayern niedergestreckt, Barca zieht vorbei! Benfica verliert in München und der FC Bayern zieht ins Achtelfinale ein. Benfica verlor beim FC Bayern zwei Wochen nach dem 0:4 mit 5:2 und gab den zweiten Platz in der Gruppe E der Champions League auf, während die Bayern bereits im Achtelfinale stehen.

Jornal de Notícias: "Adler von der gnadenlosen deutschen Maschine zerquetscht. Benfica musste gegen Bayern München eine schwere Niederlage (5:2) aus einer anderen Dimension hinnehmen."

Publico: "Bayern jagt Benfica in München! Lewandowski erzielte drei Tore, gab eine Vorlage und verschoss sogar einen Elfmeter. Die Bayern 'zerstörten' Benfica, die verprügelt wurden und in Barcelona nun um das Überleben in der Champions League kämpfen müssen."

England

Sun: "Was für eine heiße Braut! Lewandowski bricht mit seinem Hattrick die Rekorde von Ronaldo und Messi - 81 Tore in 100 Champions-League-Spielen."

Daily Mail: "Lewandowski erzielt bei seinem 100. Einsatz in der Champions League den nächsten Hattrick, während sich die Bayern für die K.o.-Runde qualifizieren. Nach zwei Wochen ohne Coach und einer bitteren Pleite ist der FC Bayern jetzt wieder auf der Siegerstraße."

Spanien

Mundo Deportivo: "Die Bayern überrollen Benfica erneut und geben Barca dadurch Luft zum Atmen. Die Portugiesen stellten sich dem Kampf in München, wurden aber erneut geschlagen wie schon im eigenen Stadion und sind jetzt drei Punkte hinter den Katalanen."

AS: "Lewandowski ist groß! Egal, wann du das liest: Lewandowski hat schon wieder einen Hattrick erzielt. Die Bayern qualifizieren sich ohne Punktverlust für das Achtelfinale. Der Pole war dabei der Hauptprotagonist in seinem 100. Spiel in der Champions League."

Österreich

Kronen Zeitung: "Lewandowski sorgt für Staunen: 'Ein anderer Sport'. Er ist einfach nicht zu stoppen! Mit einem Dreierpack beim 5:2-Spektakel gegen Benfica Lissabon hat Robert Lewandowski den FC Bayern München ins Achtelfinale der Champions League geschossen. 'Das ist ein anderer Sport, den du spielst', sagte Ex-Stürmer und TV-Experte Mario Gomez."

oe24: "'Lewa-Hattrick bei 5:2-Sieg gegen Benfica: Bayern & Juve lösen vorzeitig Achtelfinalticket. Die Bayern bleiben in der Gruppenphase der Champions League weiterhin unbesiegbar - Star-Stürmer Lewandowski erledigt Benfica zuhause im Alleingang, auch dank seines Triplepacks stehen die Münchner schon vorzeitig im CL-Achtelfinale."

Deutschland

kicker: "Dreierpack zum Jubiläum: Lewandowski führt Bayern vorzeitig ins Achtelfinale: Der FC Bayern steht bereits nach vier Gruppenspielen im Achtelfinale der Champions League. Gegen Benfica Lissabon erzielte der deutsche Rekordmeister fünf schön anzusehende Tore - drei davon durch Jubilar Robert Lewandowski."

Bild: "Lewandowski glänzt und lacht Haaland-Frage weg: Mit dem Boss fallen bei den Bayern Traumtore wie am Fließband! 5:2 gegen Benfica Lissabon, die vorzeitige Qualifikation für die K.o.-Runde der Champions League."

Spiegel: "Der Trainer ist zurück, die Stärken und Schwächen bleiben: Julian Nagelsmann saß nach seiner Coronainfektion wieder auf der Trainerbank. Gegen Benfica sah er Traumtore, aber auch defensive Turbulenzen. Robert Lewandowski zeigte ein außergewöhnliches 100. Champions-League-Spiel."

Süddeutsche Zeitung: "Raus aus der Küche, rein ins nächste 5:2: Bei der Rückkehr von Julian Nagelsmann an die Seitenlinie qualifizieren sich die Bayern gegen Benfica vorzeitig für das Achtelfinale der Champions League. Dabei tun sie sich erst schwer - und glänzen gegen Ende des Spiels mit Traumtoren."

ntv: "Lewandowski erschüttert die Champions League: er FC Bayern marschiert weiter mit gnadenloser Dominanz durch die Champions League. Vier Siege und 17:2 Tore sind absolut titelreif. Beim 5:2 gegen Benfica Lissabon liefert Robert Lewandowski die ganz große Show. Dennoch treten auch die altbekannten Probleme wieder auf."

RTL: "Liebe und Anerkennung von allen Seiten: Robert Lewandowski erschüttert Champions League mit Tor-Gala. Jubilar Lewandowski war beim vorzeitigen Einzug des FC Bayern ins Achtelfinale der Champions League der überragende Akteur."