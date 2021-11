HSV-Vorstand schmeißt hin - Zweifel an Walter wachsen

ThorstenWagner

Frank Wettstein (r.) will den Klub im nächsten Jahr wohl verlassen

Sportlich läuft es für den Hamburger SV auch im vierten Jahr in der 2. Bundesliga wieder allenfalls durchwachsen. Während in den ersten Spielzeiten in der Zweitklassigkeit in der Hinrunde der Aufstieg zumindest noch greifbar erschien, rennt der HSV diesem Ziel aktuell schon nach zwölf Spieltagen weit hinterher. Sechs Punkte rangieren die Hamburger hinter dem ersten direkten Aufstiegsplatz. Auch auf der Führungsebene bahnt sich derweil erneute Unruhe an.

Wie die "Sport Bild" am Mittwoch vermeldete, will Frank Wettstein beim HSV hinschmeißen. Der 48-Jährige ist derzeit Finanzvorstand bei den Hanseaten und besitzt noch einen laufenden Vertrag bis Ende Juni 2022.

Danach will er seine Tätigkeit beim Traditionsverein niederlegen, heißt es in dem Medienbericht. Der HSV-Aufsichtsrat, das wichtigste Kontrollgremium im Verein, sei bereits über die Entscheidung Wettsteins informiert worden.

Wettstein war in den letzten Jahren, die beim Hamburger SV von vielen Neuanfängen, Personalrochaden und Umstrukturierungen geprägt waren, eine der wenigen Konstanten des Klubs. Der gelernte Wirtschaftsprüfer und Steuerberater ist bereits seit 2014 für den einstigen Bundesliga-Dino tätig.

Ausschlaggebend für den Rückzug im kommenden Jahr soll laut dem Medienbericht sein, dass Wettstein eine neue Herausforderung suche. Wo diese genau liegen könnte, ist derzeit noch nicht bekannt.

Zweifel an HSV-Trainer Walter nehmen zu

Dass es in der laufenden Saison noch etwas mit der lang ersehnten Rückkehr in die Bundesliga wird, soll mittlerweile längst in großen Teilen des Klubs selbst angezweifelt werden. Laut "Sport Bild" sollen vor allem die Bedenken an Cheftrainer Tim Walter immer größer werden.

Unter dem Coach, der seit dieser Saison die sportlichen Geschicke der Hamburger verantwortet, haben die Rothosen zwar nur eins von zwölf Spielen in der 2. Bundesliga verloren. Allerdings hat es bisher auch erst zu vier Siegen gereicht, so wenig wie die Aufsteiger Dynamo Dresden und Hansa Rostock.

In den kommenden Zweitliga-Duellen mit Karlsruhe, Regensburg und Ingolstadt muss endlich satt gepunktet werden, um die lauter werdenden Zweifler vorerst wieder verstummen zu lassen.