Lewandowski fegt Haaland-Frage vom Tisch

Philippe Ruiz via www.imago-images.de

Robert Lewandowski vom FC Bayern ist einer der Superstars der Szene

Beim 5:2-Sieg des FC Bayern gegen SL Benfica krönte Robert Lewandowski seinen 100. Einsatz in der Champions League mit seinen Toren 79, 80 und 81. Kein Wunder, dass sich der Pole anschließend auch von den Gerüchten um ein Interesse der Münchner an BVB-Star Erling Haaland nicht aus der Ruhe bringen ließ.

"Ich bin Lewandowski, ich denke an mich selbst", fegte Lewandowski die Frage nach Haaland bei "Amazon Prime" vom Tisch.

Allerdings kann der 33-Jährige durchaus nachvollziehen, dass seinem Arbeitgeber nachgesagt wird, ein Auge auf Haaland geworfen zu haben. "Wenn du so viele Tore schießt, ist es klar, dass jeder Verein Interesse hat. Für mich ist es das wichtigste, was ich auf dem Feld mache."

Während der Norweger Lewandowskis irre Torausbeute durchaus nicht scheuen muss, verweist Letzterer auf einen großen Unterschied: "Natürlich ist es ein junger Spieler. Ich bin zehn Jahre älter. Ich bin auf einem anderen Niveau vom Leben. Ich weiß genau, wie ich mit 21 war. Was ich gemacht habe, was ich nicht gemacht habe."

FC Bayern eigentlich gar keine Option für BVB-Star Haaland?

In der Vergangenheit wurde mehrfach berichtet, dass Lewandowski von den Gerüchten um ein Engagement von Haaland an der Säbener Straße genervt sei. Sogar ein Abschied des zweitbesten Torjägers der Bundesliga-Geschichte wurde in den Medien diskutiert.

Der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus äußerte zuletzt hingegen wenig Verständnis dafür, dass Lewandowski die Spekulationen sauer aufgestoßen sein sollen.

"Es ist normal, dass die Verantwortlichen des FC Bayern ihre Hausaufgaben machen", zitierte die "Sport Bild" den 60-Jährigen Ende Oktober: "Sie müssen über Berater oder Familienangehörige herausfinden, wie Haaland plant: Wie lange er noch in Dortmund bleiben will, ob er sich einen Wechsel innerhalb der Liga vorstellen kann."

Dass Haaland zeitnah beim FC Bayern landen könnte, erscheint aber ohnehin nicht sehr wahrscheinlich. Der 21-Jährige kostet im kommenden Sommer angeblich 75 Millionen Euro Ablöse, ein enormes Gehalt dürfte hinzukommen. Spielerberater Volker Struth mutmaßte unlängst, das Salär könne etwa 50 Millionen Euro pro Jahr betragen und schloss einen Wechsel zum FC Bayern daher aus.