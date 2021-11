Nagelsmann über Nianzou-Premiere: "Ich muss nicht rumlügen"

Markus Fischer via www.imago-images.de

Tanguy Nianzou hofft beim FC Bayern auf mehr Spielzeit

Beim 5:2-Sieg des FC Bayern in der Champions League gegen SL Benfica überraschte Trainer Julian Nagelsmann mit der Startelf-Nominierung von Tanguy Nianzou. Der zuvor kaum eingesetzte Franzose nutzte seine Bewährungschance und erhielt anschließend ein Sonderlob.

Auf seinen ersten Königsklassen-Einsatz für den FC Bayern musste Tanguy Nianzou lange warten. Aufgrund hartnäckiger Verletzungen kam der 2020 nach München gewechselte 19-Jährige beim deutschen Rekordmeister bislang kaum zum Zug.

Auch am Dienstag durfte er nur ran, weil mehrere Abwehr-Konkurrenten nicht fit waren. Das verriet Coach Julian Nagelsmann nach der Begegnung.

"Ich muss nicht rumlügen: Er hat gespielt, weil zwei auf seiner Position ausgefallen sind, sonst hätte ich ihn nicht gebracht", so der 34-Jährige ehrlich.

Mit der Leistung seines Schützlings war der Übungsleiter allerdings vollauf zufrieden. "Tanguy hat ein herausragendes Spiel gemacht. Wenn man mit einberechnet, wie wenig Spielzeit er hat, war das schon sehr, sehr stark", hob Nagelsmann hervor.

Was genau ihm so gut gefallen hatte, erläuterte der Trainer im Detail: "Er hat sehr gute Bälle in den Halbraum gespielt, wo er im Training und den Testspielen zu viele Fehler hatte. Auch seine Kopfballstärke und das Verteidigen mit sehr großer Aggressivität hat er clever und gut eingebracht."

FC Bayern: Nianzou nimmt Kritik des Trainers an

Die Entwicklung ist umso überraschender, da Nagelsmann erst kürzlich Kritik an Nianzou geübt hatte. "Er muss seine Fehlerquote etwas runtersetzen, im Training oder in Tests hatte er den einen oder anderen Fehler zu viel drin", bemängelte er.

Nun konnte der junge Innenverteidiger aber nachweisen, auch auf höchstem Niveau mithalten zu können. Nagelsmann dazu: "Man muss einen Spieler auch reinwerfen und ihm die Chance geben, das geht nicht nur übers Training."