"Dunkelrot": Neururer kritisiert Hummels-Einsteigen

Markus Endberg via www.imago-images.de

Laut Peter Neururer war die Rote Karte gegen BVB-Profi Mats Hummels berechtigt

Der Platzverweis für Mats Hummels im Champions-League-Spiel zwischen Borussia Dortmund und Ajax Amsterdam (1:3) sorgt für jede Menge Gesprächsstoff. Während sich die meisten Fußball-Beobachter nach der Partie einig waren, dass die Rote Karte gegen den BVB-Verteidiger überzogen war, hat der ehemalige Schalke-Trainer Peter Neururer eine komplett andere Meinung.

Es war der Aufreger in der Partie zwischen Borussia Dortmund und Ajax Amsterdam: In der 29. Minute holte BVB-Abwehrchef Mats Hummels in der Nähe der Mittellinie zur Grätsche aus, traf seinen Gegenspieler Antony an dessen linkem Bein und sah dafür glatt Rot. Eine überaus fragwürdige Entscheidung, zumal Hummels den Ajax-Profi noch nicht einmal voll erwischte.

Doch Schiedsrichter Michael Oliver kannte keine Gnade und schickte den Dortmunder vorzeitig zum Duschen. Im weiteren Spielverlauf nutzte der niederländische Rekordmeister die numerische Überzahl gnadenlos aus und feierte einen späten Auswärtssieg. Hummels' Rote Karte war dabei zweifellos ausschlaggebend.

Neururer: BVB-Profi Hummels ohne "Chance auf den Ball"

Während sich der BVB nach der Partie über den Platzverweis vehement beschwerte, verteidigte Kult-Trainer Peter Neururer die kontroverse Schiedsrichter-Entscheidung.

"Bei aller Wertschätzung für Mats Hummels und bei aller Fairness, die wir von ihm kennen: An der Mittellinie so hinzugehen und wie der Schiedsrichter sagen würde, 'billigend die Verletzung des Gegenspielers in Kauf zu nehmen', das ist Dunkelrot", sagte der 66-Jährige bei "Sport1".

Laut Neururer sei die Situation "glücklich abgelaufen". "Wenn das Standbein stabil gewesen wäre, hätte Gott weiß was passieren können", argumentierte der Ex-Coach, der in seiner Laufbahn unter anderem den FC Schalke 04 und VfL Bochum trainierte.

Hummels habe "keine Chance auf den Ball" gehabt, so Neururer. "Aber die Aktion muss bindend Rot geben", meinte der TV-Experte, der mit seiner Meinung durchaus anecken dürfte.