Hauptsponsor bleibt 1. FC Köln treu

Franz Waelischmiller/SVEN SIMON via www.imago-imag

Der Brustschmuck bleibt

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln kann auch auf dem Weg aus schwierigen Corona-Zeiten weiter auf die Unterstützung seines langjährigen Hauptsponsors setzen.

Der Vertrag mit der Rewe-Group wurde vorzeitig um drei weitere Spielzeiten bis Sommer 2025 verlängert, das teilte der Klub am Donnerstag mit. Der Handelskonzern ist seit der Saison 2007/2008 Hauptsponsor der Kölner und ziert damit länger als jeder andere Partner in der Geschichte des Klubs die Brust der Spieler.

"Wir haben Auf- und Abstiege zusammen erlebt, haben gemeinsam den FC in Europa repräsentiert und haben zueinandergestanden, als die Corona-Pandemie für ein sehr schweres Fußballjahr in der Bundesliga gesorgt hat", sagte FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle: "Wir freuen uns deshalb ganz besonders, gemeinsam in die Zukunft zu gehen und unsere sozialen Projekte, die uns sehr wichtig sind, weiter zusammen in die Tat umzusetzen."

Verein und Unternehmen engagieren sich gemeinsam unter anderem für die Tafeln und für Integrationsprojekte. Schon auf dem ersten Höhepunkt der Corona-Krise im Mai 2020 hatten beide Seiten ihre Partnerschaft vorzeitig bis 2022 verlängert.