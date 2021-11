Freiburgs Überflieger: Bayern vor der Brust, die CL im Kopf

Pressefoto Rudel/Robin Rudel via www.imago-images.

Freiburg ist mal wieder eine der großen Überraschungen

Auf den Social-Media-Kanälen des SC Freiburg laufen die Szenen vom 3. November 2018 derzeit rauf und runter. Als "Gefühlsexplosion" betiteln die Breisgauer das Video vom 1:1 vor drei Jahren bei Bayern München. Ähnliche Emotionen soll es auch am Samstag (15.30 Uhr/Sky) geben, wenn der Dritte bei einer der überraschendsten Top-Paarungen in der jüngeren Geschichte der Fußball-Bundesliga beim Ersten antritt.

"Das ist grundsätzlich angenehm", kommentierte Erfolgstrainer Christian Streich völlig entspannt die Möglichkeit, bei seinem 300. Erstliga-Spiel an der Seitenlinie nach Punkten mit den Bayern gleichzuziehen: "Unsere derzeitige Situation führt schon zu einer gewissen Gelassenheit. Die Mannschaft präsentiert sich sehr stabil und sehr hungrig. Es ist schon super, dass wir mit dieser Form der Leichtigkeit nach München fahren können."

Die überragende Form der einzig noch ungeschlagenen Mannschaft im deutschen Profifußball, die unter der Anleitung von Mastermind Streich seit Monaten wie aus einem Guss spielt, spiegelt sich auch in diversen Statistiken wieder.

Träumen (noch) nicht erlaubt

Der SC ist mit 13 Punkten aus den zurückliegenden fünf Partien das beste Team in dieser Phase. Nur sieben Gegentore an den ersten zehn Spieltagen sind der Topwert der Liga. Mit den zehn Begegnungen ohne Niederlage haben die Breisgauer ihren Vereinsrekord egalisiert, der Vorsprung auf einen Platz außerhalb der Champions League beträgt bereits sechs Punkte.

All das führt dazu, dass die Fans bereits von der Königsklasse träumen. Schließlich stand der SC nur einmal so spät in einer Saison auf dem dritten Platz - und blieb es in der Spielzeit 1994/95 dann auch bis zum Schluss. Dass von den 32 Klubs, die nach dem zehnten Spieltag ungeschlagen waren, am Ende 28 unter den besten Vier landeten, regt die Fantasie der Anhänger zudem an.

Die Profis wollen davon aber (noch) nichts wissen. "Wenn wir jetzt schon anfangen zu träumen - ich glaube, das geht einfach nach hinten los", sagte Außenverteidiger Lukas Kübler im "kicker": "Mit dieser Haltung laufen wir nicht Gefahr, zu überpacen. Unsere Denkweise ist bescheiden, aber gut, weil sie uns hilft, weiter so zu spielen und nicht rumzuspinnen."

Spinnereien sind ohnehin nicht der Grund für den Höhenflug. Vielmehr ist es die konstante Arbeit, die belohnt wird. Dass der dienstälteste Trainer, der von vielen Experten auch als bester Coach der Liga gesehen wird, den Großteil seiner Mannschaft schon seit Jahren unter seinen Fittichen hat und im Sommer nicht den sonst gewohnten Umbruch verkraften musste, zahlt sich nun aus.

Der Kader ist in der Breite so gut besetzt wie nie zuvor. Leistungsträger wie Christian Günter, Vincenzo Grifo, Nicolas Höfler und Lucas Höler zeigen Woche für Woche ihr Können. Dazu kommen aufstrebende Profis wie Nico Schlotterbeck, Mark Flekken und Kevin Schade, die Topspieler-Potenzial haben. "Jeder Einzelne hat sich verbessert und mehr Erfahrung", erklärte Kübler den Erfolg: "Weil es in der Liga nur um Nuancen geht, haben wir dadurch einen großen Schritt gemacht."

Ein enormer Schritt wäre auch ein Sieg in München - denn in diesem Punkt sprechen die Statistiken gegen die Freiburger: Noch nie hat der SC bei den Bayern oder auswärts bei einem Spitzenreiter gewonnen. Doch in dieser Saison scheint alles möglich.