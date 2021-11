Magath poltert: "Bayern München ist nicht Fußball"

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Felix Magath hat den FC Bayern attackiert

Das Konzert der Großen im Fußball bekommt schon bald einen Neuzugang. Eine Milliardenspritze aus Saudi-Arabien wird auch Newcastle United in den elitären Kreis der Mannschaften hieven, die den Wettbewerb dank ihrer finanziellen Mittel aushebeln. Für Ex-Bundesligatrainer Felix Magath gehört auch ein deutscher Klub in diese Gruppe: der FC Bayern München.

"Es wird wieder einmal deutlich, dass es nur noch ums Geld geht, nicht mehr um den Sport", ärgerte sich Magath in der TV-Talkshow "Lanz" über den Einstieg der milliardenschweren Investoren in den Fußball.

Nur mit dem Finger auf andere zeigen wollte Magath aber nicht. In seinen Augen gehört nämlich auch der FC Bayern zu den Vereinen, die mit dem ursprünglichen Sport eigentlich nichts mehr zu tun haben.

"Bayern München ist nicht Fußball. Das ist eine Abart von Fußball, weil die sich die Besten zusammenkaufen", polterte Magath. "Da ist nichts entwickelt, da ist nichts zusammengefügt", kritisierte der ehemalige Trainer die Entwicklung beim deutschen Rekordmeister.

Auch der FC Bayern hole sich aufgrund seiner finanziellen Mittel "irgendwo" einfach Spieler her. "Und weil sie mehr Geld als alle anderen in der Liga haben, sind sie seit 20 Jahren unangefochten so weit oben, dass keiner mehr drankommt", echauffierte sich der ehemalige Fußballlehrer über den fehlenden Wettbewerb in der Bundesliga.

Magath: Selbst der FC Bayern bekommt Probleme

Seine Worte wolle er nicht nur als Kritik am FC Bayern verstanden wissen, betonte Magath. "Für mich sind die ersten Acht der Champions League nicht der Fußball. Das ist etwas anderes als Fußball", sagte der 68-Jährige.

In Magaths Augen steht allerdings selbst der große FC Bayern noch lange nicht an der Spitze der Nahrungskette. "Bayern München hat natürlich schon das Problem, dass so viele Konkurrenten in der gleichen Preisklasse da sind, dass die besten Spieler dünn gesät sind. Da hat auch Bayern Probleme, die Besten noch zu kriegen", meinte der ehemalige Trainer.