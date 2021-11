BVB-Leihgabe Pongracic lästert über Stammklub Wolfsburg

Revierfoto via www.imago-images.de

Vom VfL Wolfsburg an den BVB ausgeliehen: Marin Pongracic

Kurz vor Ende der Wechselfrist wurde Verteidiger Marin Pongracic für eine Saison vom VfL Wolfsburg an den Bundesliga-Rivalen Borussia Dortmund verliehen. Bei den Niedersachsen sah der 24-Jährige zuvor keine Perspektive mehr, beim BVB läuft es seither deutlich besser. In einem Interview hat der Deutsch-Kroate nun heftig gegen seinen Stammverein ausgeteilt.

Dass Pongracic in Wolfsburg zum Ende hin nicht mehr glücklich war, gilt als offenes Geheimnis. Was der Abwehrspieler in der Twitch-Serie "Flügelzange" jetzt allerdings offenbarte, dürfte ihm noch einigen Ärger einbringen.

Im Gespräch mit dem Künstler SSYNIC sagte Pongracic: "Ich war in Wolfsburg abgeschrieben, die hatten gar keinen Bock mehr auf mich."

Zwar dürfe er eigentlich "nicht zu sehr draufhauen, weil ich immer noch Spieler von denen bin", bremste sich der Nationalspieler zunächst selbst, legte kurz darauf aber doch richtig los.

"Die haben angefangen, Faxen zu machen. Da habe ich gemerkt, die wollen auch, dass ich von mir aus gehe, dass ich Platz mache für andere", gewährte Pongracic Einblick: "Eklig, bei Elf-gegen-elf trainiere ich auf einmal nicht mit. Ich will ausrasten, ich will zu van Bommel gehen, will mir den am liebsten packen." Zum Glück tat er es nicht.

BVB: Pongracic-Wechsel für Wolfsburg "auch ein bisschen scheiße"

In Dortmund ist der Defensivmann endlich wieder zufrieden. Immerhin elf Mal kam er für den BVB bereits zum Einsatz. Kein Wunder, dass er langfristig bleiben will.

"Ich bin ein Jahr ausgeliehen, mit Kaufoption. Die ist nicht allzu hoch. Wenn ich das einigermaßen mache, hoffe ich mal, dass die das machen werden", erklärte Pongracic.

Sollte die Borussia zuschlagen, würden Medienberichten zufolge 12 bis 13 Millionen Euro fällig. Gut angelegtes Geld, findet der Profi.

"Für die (der VfL Wolfsburg, Anm.d.Red.) ist es auch ein bisschen scheiße. Wenn ich jetzt hier durch die Decke gehe, sagen die in Wolfsburg alle: 'Was habt ihr hier gemacht, wen habt ihr hier ziehen lassen?' Das freut mich extrem", feixte Pongracic.

Pongracic hatte "richtig dumme Angebote"

Dabei sah es für ihn im Sommer lange Zeit gar nicht gut aus. "Es gab wenig Optionen. Natürlich gehe ich nicht irgendwo auf Leihe und spiele für so und so viel Geld weniger. Ich kann nicht auf Riesensummen verzichten, das geht nicht, das macht keinen Sinn", stellte Pongracic klar. Er habe "Scheißoptionen gehabt, richtig dumme Angebote, die keinen Sinn machen".

Erst spät ging die Tür für einen BVB-Wechsel auf. "Es ist ja schockierend, wenn man überlegt: Ich bin in Wolfsburg keine Option, aber Dortmund holt mich", so der 24-Jährige, der noch einmal gegen den VfL nachlegte.

"Die wollten mich loswerden, aber wollten es mir nicht direkt sagen. Wenn sie es mir direkt sagen, müssen sie in dieser Leihe auch einen Teil von meinem Gehalt übernehmen. Dortmund hat das Gehalt übernommen", verriet Pongracic.