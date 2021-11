FC Augsburg verlängert mit Leistungsträger

dpa

Der FC Augsburg und Reece Oxford haben ihre Zusammenarbeit ausgeweitet

Fußball-Bundesligist FC Augsburg kann langfristig mit Innenverteidiger Reece Oxford (22) planen. Der Engländer verlängerte seinen Vertrag vorzeitig bis Juni 2025, das gab der Verein am Donnerstag bekannt. Der zuletzt so auffällige Oxford war ursprünglich bis 2023 an die Augsburger gebunden. In den vergangenen vier Pflichtspielen erzielte Oxford drei Treffer.

"Reece hat sich bei uns zu einem absoluten Leistungsträger entwickelt", sagte Augsburgs Geschäftsführer Stefan Reuter: "Er ist nicht nur in der Defensive sehr wichtig für unser Spiel, sondern auch offensiv bei Standards enorm gefährlich." Auch Oxford selbst sieht sich in Augsburg am richtigen Ort, "ich habe mich hier zu einem deutlich besseren Fußballer entwickelt."

Der frühere Junioren-Nationalspieler wurde im Sommer 2019 fest von West Ham United verpflichtet. Zuvor war er bereits für ein halbes Jahr aus London an den FCA ausgeliehen. Ab der U16 hatte Oxford alle englischen U-Nationalmannschaften durchlaufen.