Süle-Berater räumt mit Gerüchten auf

Laci Perenyi via www.imago-images.de

Verlässt Niklas Süle den FC Bayern?

Nach einer schwächeren Saison 2020/21 hat sich Niklas Süle beim FC Bayern wieder einen Stammplatz in der Innenverteidigung erarbeitet. Da der Vertrag des 26-Jährigen im Sommer 2022 endet, wundert es daher wenig, dass die Gerüchteküche um den deutschen Nationalspieler mächtig brodelt. Mit einem der jüngsten Gerüchte hat Süles Berater nun aufgeräumt.

"Nein, es wurden keine Gespräche geführt", fegte Volker Struth im "Sport1"-Podcast "Meine Bayern-Woche" Gerüchte vom Tisch, Newcastle United habe Verhandlungen mit Süles Entourage aufgenommen.

Zu dem englischen Erstligisten, der unlängst vom saudischen Staatsfonds PIF übernommen wurde und nun über schier unendliche finanzielle Möglichkeiten verfügt, hat Struth ohnehin eine klare Meinung. "Dort ist jetzt ein Investor eingestiegen, der den Verein angeblich zum reichsten in Europa macht. Da wird es ab sofort jede Woche Gerüchte geben, dass irgendein Spieler dorthin wechselt. Jetzt war es Süle, bald vielleicht Kingsley Coman oder sogar Erling Haaland", so der 55-Jährige.

Süle und der FC Bayern: "Wenn Gespräche scheitern ..."

Dass sein Schützling beim FC Bayern verlängert, kann Struth aber auch nicht bestätigen. "Das muss der Spieler entscheiden", stellte der Berater klar. "Es ist nicht so, dass der Spieler unmündig ist oder der Spieler kein Mitspracherecht hat. Niklas wird uns sagen, was er will und wenn Gespräche scheitern, wird man irgendwann mit anderen Klubs sprechen müssen."

Das Interesse an Süle dürfte zumindest nicht gering ausfallen. Mit der Erfahrung aus über 200 Bundesliga-Spielen und mehr als 30 Einsätzen in der Champions League weist Süles Vita immerhin schon einiges an Erfahrung auf, auch der Trohäenschrank des gebürtigen Frankfurters zeugt von seiner unbestrittenen Klasse. Mit dem FC Bayern gewann Süle bislang unter anderem viermal die Deutsche Meisterschaft, zweimal den Pokal und die Champions League 2020.