Enthüllt: Bayern lehnte Transfers von Mané und Salah ab

Mohamed Salah und Sadio Mané wurden dem FC Bayern angeboten

Beim FC Liverpool haben Mohamed Salah und Sadio Mané schon jetzt eine Erfolgsära geprägt. Wie nun enthüllt wurde, hätten die beiden Weltklasse-Angreifer einst auch beim FC Bayern landen können.

2016 nahmen die Reds knapp 42 Millionen in die Hand, um Mané vom FC Southampton loszueisen, ein Jahr später folgte Salah, der nahezu genauso viel kostete wie sein senegalesischer Sturmpartner.

Beide entpuppten sich als Volltreffer, erzielten zusammen mehr als 240 Tore für den FC Liverpool und hatten damit entscheidenden Anteil an den Titelgewinnen in der Königsklasse 2019 sowie der Premier League 2020.

Wie es scheint, hätten die Offensiv-Stars vor ihren Unterschriften an der Merseyside durchaus auch in München landen können. Das behauptet "Bild"-Fußballchef Christian Falk in der neusten Ausgabe seines Podcasts "Bayern-Insider".

Demnach waren sowohl Mané als auch Salah Thema beim deutschen Rekordmeister, nachdem sie den FCB-Verantwortlichen über Berater mehrfach angeboten worden waren.

Aus finanziellen Gründen soll sich der FC Bayern aber gegen die Transfers entschieden haben. Dabei wäre Mané 2014 offenbar für verhältnismäßig mickrige 20 Millionen Euro zu haben gewesen. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Linksaußen bei Red Bull Salzburg allerdings kaum internationale Erfahrung auf dem Buckel.

FC Bayern auch ohne Mané und Salah erfolgreich

Ob die Bosse an der Säbener Straße aus heutiger Sicht mit der damaligen Ablehnung hadern, ist nicht bekannt. Da der Klub seither in jedem Jahr Deutscher Meister geworden ist und 2020 zudem die Champions League gewann, ist jedoch davon auszugehen, dass auch so Zufriedenheit herrscht.

Mané und Salah stehen beim von Jürgen Klopp trainierten FC Liverpool jeweils noch bis 2023 unter Vertrag. Auch in der laufenden Saison zählen beide zu den absoluten Leistungsträgern.