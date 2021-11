Rose spricht über Malens "Anpassungsprobleme" beim BVB

Anke Waelischmiller/Sven Simon via www.imago-image

BVB-Trainer Marco Rose möchte Donyell Malen unterstützen

Borussia Dortmund trifft in der Fußball-Bundesliga am Samstag (18:30 Uhr) auf RB Leipzig. Dabei müssen die Schwarz-Gelben erneut ohne zahlreiche Stammspieler auskommen. In der Offensive könnte Donyell Malen in den Fokus rücken. Allerdings kämpft der Neuzugang noch mit Anpassungsproblemen, wie auch BVB-Trainer Marco Rose befand.

Nach der Niederlage in der Champions League gegen Ajax Amsterdam (1:3) geht es für Borussia Dortmund direkt weiter. Mit Erling Haaland fehlt dem BVB der gefährlichste Offensivspieler. Große Erwartungen ruhen deshalb auf Donyell Malen. Die erste Zwischenbilanz des Niederländers fällt jedoch ernüchternd aus.

In seinen ersten 16 Pflichtspielen für den BVB erzielte der 30-Millionen-Euro-Neuzugang bislang nur ein Tor. Zwar versicherte Dortmunds Cheftrainer Marco Rose vor dem Spiel gegen Leipzig, dass Malen bei der Borussia "volle Unterstützung" erfahre, die Anpassungsprobleme konnte der BVB-Coach aber auch nicht abstreiten.

"Wir merken aber auch, dass er noch ein bisschen Anpassungsprobleme hat. Er hat, nachdem er am Anfang nicht so fit war, gut reingefunden, das Tor gegen Lissabon gemacht. Das war sehr wichtig für uns, er spielt eine wichtige Rolle in der Mannschaft. Er muss sich nachhaltig auf hohem Niveau beweisen", sagte Rose über Malen, der von der PSV Eindhoven nach Westfalen gewechselt war.

Rose rät BVB-Verteidiger Pongracic zum Schweigen

Darüber hinaus äußerte sich Rose auf der Dortmunder Pressekonferenz ebenfalls zu Marin Pongracic, der mit harter Kritik am VfL Wolfsburg sowie dem Ausplaudern interner BVB-Details für Aufsehen gesorgt hatte.

"Ich habe ihn noch nicht gesehen, werde ihn aber darauf hinweisen, dass Schweigen manchmal Gold ist", äußerte sich Rose kurz und knapp zu den Äußerungen des Innenverteidigers.