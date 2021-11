Viel Bundesliga-Prominenz in Österreichs Kader

GEPA pictures/ Philipp Brem via www.imago-images.d

Marcel Sabitzer (M.) führt Österreichs Aufgebot an

Der österreichische Fußball-Nationaltrainer Franco Foda hat für die abschließenden Spiele der WM-Qualifikation insgesamt 13 Bundesliga-Profis nominiert.

Mit dabei im 25-köpfigen Aufgebot sind unter anderem Bayern Münchens Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer und der zuletzt an Corona erkrankte Hoffenheimer Christoph Baumgartner.

Die Heimspiele gegen Israel (12. November) und die Republik Moldau (15. November) in Klagenfurt haben für die Foda-Elf allerdings keine direkten Auswirkungen mehr auf die Tabelle.

Mit nur zehn Punkten aus acht Spielen liegt Österreich in der Gruppe F auf Platz vier, sieben Zähler hinter Schottland auf Rang zwei, der zur Teilnahme an den WM-Playoffs (24. bis 29. März) berechtigt.

Wenn aus dem Quintett Belgien, Italien, Spanien, Frankreich und Wales vier Teams in ihren Quali-Gruppen Erster oder Zweiter werden - und die Wahrscheinlichkeit dafür ist sehr hoch -, steht Österreich aber trotzdem in den WM-Playoffs. Grund dafür ist der Gruppensieg von David Alaba und Co. in Pool B der Nations League in der vergangenen Saison.