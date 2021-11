Nagelsmann reagiert auf Magaths Bayern-Abrechnung

Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Julian Nagelsmann kann die Kritik am FC Bayern nicht nachvollziehen

Julian Nagelsmann ist für seine klare Meinung bekannt. Folgerichtig hat der Trainer des FC Bayern am Freitagmittag auf die knallharte Kritik von Ex-Übungsleiter Felix Magath reagiert. Dieser hatte bei einem TV-Auftritt gegen den Rekordmeister gepoltert.

Zwischen 2004 und 2007 trainierte Felix Magath den FC Bayern. Inzwischen steht der 68-Jährige nicht mehr an der Seitenlinie, beobachtet das Business aber weiter.

"Es wird wieder einmal deutlich, dass es nur noch ums Geld geht, nicht mehr um den Sport", monierte Magath in der ZDF-Talkshow "Markus Lanz" den Einstieg milliardenschwerer Investoren in den Sport. Dabei rechnete der ehemalige Coach auch mit dem FC Bayern ab.

"Bayern München ist nicht Fußball. Das ist eine Abart von Fußball, weil die sich die Besten zusammenkaufen", polterte Magath: "Da ist nichts entwickelt, da ist nichts zusammengefügt."

Der FC Bayern hole sich aufgrund seiner finanziellen Mittel "irgendwo" einfach Spieler her. "Und weil sie mehr Geld als alle anderen in der Liga haben, sind sie seit 20 Jahren unangefochten so weit oben, dass keiner mehr drankommt", echauffierte sich Magath weiter.

FC Bayern hat eine Mannschaft "mit großer Identifikation"

Münchens aktueller Trainer, Julian Nagelsmann, wollte die Kritik an seinem Arbeitgeber nicht unkommentiert lassen. Auf die Frage, was er von Magaths Rundumschlag halte, sagte Nagelsmann auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den SC Freiburg: "Felix Magath äußert sich ständig, auch zu mir, obwohl wir noch nie miteinander gesprochen haben."

Zudem wehrte sich Nagelsmann gegen den Vorwurf, dass der FC Bayern nichts entwickeln würde. "Wir beim FC Bayern wirtschaften im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen in Europa solide und haben es ohne externe Investoren geschafft", sagte der 34-Jährige: "Wir haben eine tolle Fan-Base, eine Mannschaft mit großer Identifikation mit dem Verein, das hat man jetzt auch in der Doku gesehen."

Abschließend sagte Nagelsmann gelassen: "Ich weiß nicht, was Felix damit meint. Aber wenn er es braucht, können wir damit umgehen." Das letzte Wort zwischen dem FC Bayern und Magath dürfte freilich noch nicht gesprochen sein.