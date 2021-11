Israel kommt in Bestbesetzung nach Österreich

APA/AFP

Zahavi hat Österreich bereits mehrfach das Fürchten gelehrt

Israels Nationalteam reist praktisch in Bestbesetzung zum WM-Qualifikationsspiel gegen Österreich nach Klagenfurt. Teamchef Willi Ruttensteiner gab am Freitag einen 25-Mann-Kader bekannt, dem zwölf Legionäre angehören - darunter auch alle namhaften Akteure. Angeführt wird das Aufgebot von den Stürmerstars Eran Zahavi (PSV Eindhoven) und Munas Dabbur (TSG Hoffenheim). Auch der frühere WAC-Angreifer Shon Weissman (Real Valladolid) steht zur Verfügung.

Die Israelis treffen wie die Österreicher bereits am Montag in Klagenfurt zusammen. Die Legionäre reisen direkt von ihren Klubs nach Kärnten. Ruttensteiner und das restliche Team landen aus Israel ebenfalls dort. "Wir bereiten uns in Klagenfurt vor, um uns auch an das Wetter ein bisschen zu gewöhnen", erklärte der Oberösterreicher Ruttensteiner. Zudem könne man den in Europa tätigen Spielern damit die Flüge nach Israel ersparen. "Das hat sich bewährt." Die langen Reisen seien immer wieder ein gewisser Nachteil für sein Team.

Israels Kader für die WM-Qualifikationsspiele in Klagenfurt gegen Österreich (12. November, 20.45 Uhr) und in Netanya gegen die Färöer (15. November, 20.45 Uhr MEZ)

Israels Teamkader für die Länderspiele gegen Österreich und die Färöer

Tor: Ofir Marciano (Feyenoord Rotterdam/NED), Daniel Peretz (Maccabi Tel Aviv), Itamar Nitzan (Beitar Jerusalem)

Abwehr: Eli Dasa (Vitesse Arnheim/NED), Ofri Arad (Maccabi Haifa), Hatem Abd Elhamed (Hapoel Beer Sheva), Orel Dgani (Beitar Jerusalem), Doron Leidner (Hapoel Tel Aviv), Iyad Abu Abaid (Hapoel Beer Sheva), Eitan Tibi (Hapoel Beer Sheva), Sun Menahem (Maccabi Haifa)

Mittelfeld: Dor Peretz (Venezia FC/ITA), Nir Bitton (Celtic Glasgow/ECO), Gadi Kinda (Sporting Kansas City/USA), Muhammad Abu Fani (Maccabi Haifa), Bibras Natcho (Partizan Belgrad/SRB), Dan Glazer (Maccabi Tel Aviv), Manor Solomon (Schachtar Donezk/UKR), Eyal Golasa (Maccabi Tel Aviv), Omri Gandelman (Maccabi Netanya)

Angriff: Shon Weissman (Real Valladolid/ESP), Munas Dabbur (TSG Hoffenheim/GER), Liel Abada (Celtic Glasgow/ECO), Eran Zahavi (PSV Eindhoven/NED), Suf Podgoreanu (Spezia Calcio/ITA)

apa