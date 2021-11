Ex-BVB-Star Aubameyang auf der Barca-Wunschliste

Nick Potts via www.imago-images.de

Pierre-Emerick Aubameyang ist Arsenals Kapitän

Die Offensivprobleme beim kriselnden spanischen Top-Klub FC Barcelona sind in den letzten Wochen immer eklatanter geworden. Barca hat in LaLiga gerade einmal 16 Tore in elf Spielen zustande gebracht, ein unterirdischer Wert für die einstige Torfabrik aus Katalonien. Die Suche nach neuen Alternativen befindet sich längst auf Hochtouren.

Die Sorgen in der Sturmzentrale sind beim FC Barcelona zuletzt noch einmal deutlich größer geworden, nachdem bei Sommer-Neuzugang Sergio Agüero Herzprobleme attestiert wurden und der Argentinier für wohl mindestens drei Monate aus dem Verkehr gezogen wurde.

Dass Barca in seiner Angriffsreihe etwas tun muss in der kommenden Januar-Transferphase, wird somit immer offensichtlicher. Trotz der finanziellen Misere des Klubs um den neuen Cheftrainer Xavi sind es große Namen, die derzeit für die Neuner-Position bei der Blaugrana gehandelt werden.

Allen voran gilt Pierre-Emerick Aubameyang als Wunschkandidat des Klubs. Laut "El Nacional" bemüht sich Klubpräsident Joan Laporta persönlich derzeit um die Verpflichtung des Arsenal-Kapitäns, der auch mit 32 Jahren seinen Torhunger noch längst nicht gestillt hat.

Der exzentrische Gabuner bringt es in der laufenden Spielzeit schon wieder auf wettbewerbsübergreifend sieben Tore in zehn Spielen, ist seit Januar 2018 der Top-Torjäger der Gunners. In Deutschland ist Aubameyang aus seiner Zeit bei Borussia Dortmund noch unvergessen.

Als BVB-Stürmer ragte er zwischen 2013 und 2017 im BVB-Trikot heraus, knipste für die Schwarz-Gelben insgesamt 98 Mal in 144 Bundesliga-Spielen.

Cavani und Lacazette als weitere Barca-Kandidaten

Neben Aubameyang, der beim FC Arsenal noch bis Sommer 2023 unter Vertrag steht, gilt auch Altmeister Edinson Cavani als Alternative im Barca-Sturm. Neben "El Nacional" griff auch die spanische Zeitung "Sport" die Gerüchte um den Uruguayer auf, der derzeit bei Manchester United unter Vertrag steht. Der 34-Jährige ist bei den Red Devils längst nicht mehr gesetzt, dürfte aufgrund seines nach der Saison auslaufenden Vertrags zudem verhältnismäßig günstig zu haben sein.

Als weitere Alternative für die Sturmzentrale gilt laut des Medienberichtes auch Alexandre Lacazette, der beim FC Arsenal hinter Aubameyang längst nur noch die Rolle des Edelreservisten hat und für Barca wohl ebenfalls zu einem erschwinglichen Preis zu bekommen wäre.