Komplikationen! Darum fehlt BVB-Star Dahoud immer noch

Eibner-Pressefoto/Gabriel Boia via www.imago-image

Mahmoud Dahoud (r.) fehlt dem BVB schon seit September

Ende September lief Mahmoud Dahoud zum bisher letzten Mal für den BVB auf, zog sich im Gruppenspiel der Champions League gegen Sporting eine Innenbanddehnung im Knie zu. Eigentlich sollte der Mittelfeldmann längst wieder im Kader stehen, doch die Rückkehr verzögert sich immer weiter. Jetzt kam heraus: Es gab Komplikationen!

Wie es in einem Bericht der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" heißt, habe es Rückschläge beim Heilungsprozess im linken Knie gegeben. So wurde Dahoud den WAZ-Informationen zufolge immer wieder von einer Sehnenentzündung in seinem Reha-Programm zurückgeworfen.

Die Probleme seien wiederholt aufgetreten, wenn der 25-Jährige die Trainingsintensität und Belastung eigentlich wieder nach oben fahren wollte.

Für Dahoud und den BVB ist der Zeitpunkt dieser Komplikationen in hohem Maße ungünstig gewesen. Aus Vereinssicht, weil die Schwarz-Gelben ohnehin schon unter argen Verletzungssorgen leiden und immer wieder wichtige Akteure in dieser Saison passen müssen.

Vor allem Dahoud selbst klagt aber über seine nun schon knapp sechs Wochen währende Ausfallzeit, hatte er sich doch zum Saisonstart fest in die Startformation von Cheftrainer Marco Rose gespielt.

Der Mittelfeldmann überzeugte in den ersten Wochen der Saison mit einem klugen Passspiel, einer hohen Präsenz und guten Kommunikation auf dem Platz und galt als wichtiges Bindeglied im Dortmunder Spiel zwischen Defensive und Offensive.

BVB musste noch nie so lange auf Dahoud verzichten

Wann der deutsche Nationalspieler nun endgültig wieder in den Profi-Kader zurückkehren könnte, ist noch nicht seriös absehbar. Den Sprung zurück ins Mannschaftstraining hatte Dahoud im Oktober bereits kurzzeitig geschafft, musste dann aber aufgrund zunehmender Schmerzen an der betroffenen Sehne wieder zurückfahren und individuell arbeiten.

Die derzeitige Verletzungspause des BVB-Stars ist seine längste Ausfalldauer in seiner bisherigen Dortmunder Zeit. Dahoud steht seit 2017 bei den Westfalen unter Vertrag und bestritt bis dato 77 Bundesligaspiele (zwei Tore) für den BVB.