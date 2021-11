Paderborn feiert Pflichtsieg gegen Schlusslicht Ingolstadt

Ulrich Hufnagel via www.imago-images.de

Erfolg für den SC Paderborn

Der SC Paderborn hat den dritten Tabellenplatz in der 2. Fußball-Bundesliga übernommen. Die Ostwestfalen gewannen gegen Schlusslicht FC Ingolstadt mit 2:1 (0:0). Der Aufsteiger aus Bayern hat weiterhin nur fünf Zähler auf dem Konto und bleibt Letzter.

Sven Michel (56.) erzielte das erlösende Führungstor für die Hausherren, die in der zweiten Halbzeit bange Momente überstehen mussten. So parierte Torwart Jannik Huth einen umstrittenen Foulelfmeter von Stefan Kutschke (48.). Felix Platte (65.) machte alles klar, Fatih Kaya (71.) gelang nur noch das Anschlusstor. Der FCI kassierte die dritte Pleite in Folge.

Für den SCP war es der zweite Sieg in Folge, womit die Paderborner zunächst an Schalke 04 (22 Zähler) mit 24 Punkten vorbeizogen. Die Königsblauen haben am Sonntag (13:30 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen Darmstadt 98 allerdings die Chance, wieder den dritten Platz zu erobern.

Den ersten Aufreger gab es in der 14. Minute. Nach glänzender Vorarbeiter von Michel kam Kai Pröger frei zum Schuss, allerdings wurde dieser in letzter Sekunde noch abgeblockt.

Nur 60 Sekunden später hatte aber auch der FCI eine gute Chance. Maximilian Beister scheiterte allerdings von der Strafraumgrenze mit seinem Schuss an Huth. Wiederum Beister (31.) konnte einen Konter der Gäste nicht gefährlich abschließen und verzog den Ball deutlich am gegnerischen Tor vorbei.